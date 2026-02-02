Музичний тріумф освіти: президент КиМУ Хачатур Хачатурян встановив рекорд України, створивши 197 авторських композицій

Напередодні у стінах Київського міжнародного університету (КиМУ) відбулася історична подія, що об’єднала сфери вищої освіти та високого мистецтва. Президент університету, Хачатурян Хачатур Володимирович, офіційно став рекордсменом України, продемонструвавши винятковий творчий доробок у музичній галузі. Рекорд зафіксовано у категорії "Мистецтво" за найбільшу кількість авторських музичних композицій у жанрах вальсу та фокстроту, створених одним композитором. Творчий доробок автора налічує 197 композицій, серед яких 93 вальси та 104 фокстроти.

"Для мене творчість — це не звичайне хобі. Це частина мого життя. Важлива частина. Невід'ємна частина... І наостанок. Чи є сьогоднішня подія якимось фіналом у моїй творчості? Ні в якому разі. Гарантую! Бо музика в мені завжди. І нові твори, вірю в це, будуть народжуватись і народжуватись!" — зазначив Хачатур Володимирович під час урочистостей.

Офіційна фіксація та визнання

Факт встановлення рекорду був офіційно підтверджений представниками Книги світових рекордів. Диплом, що засвідчує національне досягнення, Хачатуру Хачатуряну вручила Ганна Крисюк — генеральна директорка Книги світових рекордів. Також у процедурі фіксації взяла участь Єлизавета Омельченко, виконавча директорка Книги світових рекордів.

"Цей рекорд — не про цифри заради цифр. Це про системну, багаторічну творчу працю, яка формує культурну спадщину. Саме такі досягнення мають бути зафіксовані й збережені для наступних поколінь", — зазначила Ганна Крисюк.

Від імені багатьох почесних гостей президента університету привітали:

— голова спостережної ради КиМУ, директор Науково-дослідницького інституту соціально-економічного розвитку міста; Аванесян Ашот Дадікоєвич — голова Ради національних спільнот України, заслужений працівник культури.

Культурний зв’язок та спадкоємність

Гостями урочистого зібрання стали педагоги Київського міжнародного університету та студенти спеціальностей "Сценічне мистецтво" та "Музичне мистецтво" (університету та коледжу). Творча молодь підготувала особливий подарунок: після завершення офіційної частини студенти виконали вокальні композиції, підкресливши живий зв’язок між рекордом, освітою та культурою. Важливо зазначити, що Хачатур Володимирович є автором не лише музики, а й слів усіх виконаних творів, що вкотре підкреслило багатогранність його таланту.

Ця подія стала символом того, що творчий пошук та академічне лідерство можуть гармонійно доповнювати одне одного, надихаючи нові покоління українських митців.