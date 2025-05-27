Оновлену версію першого в Україні музею Параджанова відкрили в КиМУ

Урочисте відкриття оновленого культурно-освітнього центру, присвяченого видатному режисеру ХХ століття Сергію Параджанову, відбулося в українській столиці на базі Київського Міжнародного університету (КиМУ).

Як зазначила директор музею Сергія Параджанова в КиМУ, голова ГО "Вірменське товариство культурних зв'язків "АОКС-Україна" Олена Оганесян, це не тільки перший музей Параджанова в Україні, але й перший музей, створений на базі університету. "Особливо цей проєкт спрямований на молодь. Бо ж ви бачите, які часи їм випали - Ковід, війна, тривоги. А вони, як травичка крізь асфальт, пробиваються. Вони хочуть бути почутими. І коли торкаються такої постаті, як Параджанов, такого митця - вони окриляються. І тоді вже можуть робити максимум з того, на що здатні", - наголосила вона.

Директор музею розповіла, що була знайома з Параджановим з дитинства і багато років товаришувала з його дружиною Світланою Параджановою.

В експозиції представлено близько 350 експонатів: особисті речі режисера, архівні фотографії, авторські інсталяції, присвячені його творчості. За словами Оганесян, вона роками збирала ці матеріали. З 2005 року експозиція подорожувала Україною як частина культурних проєктів ГО "АОКС-Україна", а тепер отримала постійну локацію в музеї університету. Водночас кінцева мета Оганесян — створення державного музею Параджанова.

Президент КиМУ Хачатур Хачатурян підкреслив важливість відкриття такого культурного простору. "Це не просто музей, а простір, у якому оживає дух великого митця. Людина, яка вміла бачити світ крізь призму краси, символів і внутрішнього світла. Ми надзвичайно пишаємося тим, що відтепер у стінах нашого університету є простір, який зберігатиме та передаватиме цю унікальну спадщину новим поколінням", - зазначив він.

В урочистому відкритті оновленого музею взяли участь діячі культури, мистецтва, представники національних спільнот України. Захід відбувся за підтримки Офісу Ради Європи в Україні.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха висловила сподівання, що в Києві незабаром з’явиться парк імені Сергія Параджанова - як додатковий простір вшанування митця. За її словами, цю ініціативу підтримують міська влада і громада Києва.