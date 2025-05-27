Інтерфакс-Україна
Події
18:51 27.05.2025

Оновлену версію першого в Україні музею Параджанова відкрили в КиМУ

2 хв читати

Урочисте відкриття оновленого культурно-освітнього центру, присвяченого видатному режисеру ХХ століття Сергію Параджанову, відбулося в українській столиці на базі Київського Міжнародного університету (КиМУ).

Як зазначила директор музею Сергія Параджанова в КиМУ, голова ГО "Вірменське товариство культурних зв'язків "АОКС-Україна" Олена Оганесян, це не тільки перший музей Параджанова в Україні, але й перший музей, створений на базі університету. "Особливо цей проєкт спрямований на молодь. Бо ж ви бачите, які часи їм випали - Ковід, війна, тривоги. А вони, як травичка крізь асфальт, пробиваються. Вони хочуть бути почутими. І коли торкаються такої постаті, як Параджанов, такого митця - вони окриляються. І тоді вже можуть робити максимум з того, на що здатні", - наголосила вона.

Директор музею розповіла, що була знайома з Параджановим з дитинства і багато років товаришувала з його дружиною Світланою Параджановою.

В експозиції представлено близько 350 експонатів: особисті речі режисера, архівні фотографії, авторські інсталяції, присвячені його творчості. За словами Оганесян, вона роками збирала ці матеріали. З 2005 року експозиція подорожувала Україною як частина культурних проєктів ГО "АОКС-Україна", а тепер отримала постійну локацію в музеї університету. Водночас кінцева мета Оганесян — створення державного музею Параджанова.

Президент КиМУ Хачатур Хачатурян підкреслив важливість відкриття такого культурного простору. "Це не просто музей, а простір, у якому оживає дух великого митця. Людина, яка вміла бачити світ крізь призму краси, символів і внутрішнього світла. Ми надзвичайно пишаємося тим, що відтепер у стінах нашого університету є простір, який зберігатиме та передаватиме цю унікальну спадщину новим поколінням", - зазначив він.

В урочистому відкритті оновленого музею взяли участь діячі культури, мистецтва, представники національних спільнот України. Захід відбувся за підтримки Офісу Ради Європи в Україні.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха висловила сподівання, що в Києві незабаром з’явиться парк імені Сергія Параджанова - як додатковий простір вшанування митця. За її словами, цю ініціативу підтримують міська влада і громада Києва.

Теги: #киму #музей_параджанова #олена_оганесян

ВАЖЛИВЕ

Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Весілля в "Софії Київській", через яке Мінкультури здійснює перевірку, проводилося для військового – заступник гендиректора

Кінострічка "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани

Мінкультури хоче змінити керівника, а мені треба ще певний час, щоб підготувати собі заміну - гендиректорка "Софії Київської"

Гендиректорка "Софії Київської": ми себе асоціюємо як абсолютно світська установа

До проєкту "Контракт 18–24" можуть бути долучені спеціальності, пов’язані з дронами - Паліса

Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

"Нафтова піраміда": правоохоронці ліквідували групу шахраїв, які ошукали громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій

Сукупні втрати України та РФ у війні за консервативною оцінкою складають близько 1,2 млн – Келлог

У МЗС України заперечили інформацію щодо начебто заборони Товариства угорської культури Закарпаття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА