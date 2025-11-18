Чекаємо 27-28 листопада в Києві на виставку - XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

27-28 листопада 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІІ День Логіста & DistributionMaster-2025. Захід охоплює всі галузі логістики: міжнародні, регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, у тому числі 3PL оператори, компанії сектору «експрес-доставки», транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складські оператори, митні брокери та учасники ЗЕД, постачальники IT-рішень для логістики та складського обладнання та інші учасники Українського ринку логістичних послуг.

Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл».

Організатор: TradeMasterGroup.

Партнери виставки

Генеральний Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Страховий партнер / Гарант - АТ «Страхова компанія «ІНГО»

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень

legas-logistics - Комплексний логістичний провайдер

Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Партнер цифрових рішень для бізнесу - Вчасно

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

ІТ Партнер – ABM Cloud

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Твій надійний Партнер із автоматизації складу. KAPELOU

Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп

Партнер із автоматизації - Quantum International

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

FTP- Український логістичний 3PL оператор №1

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Партнер з автоматизації ланцюгів постачання – 4PROFIT GROUP

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів - Інтеркарготрак

МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ» ОМЕГА ЗАХІД - Ваш надійний партнер з митної логістики

Український онлайн-сервіс управління логістикою – sovtes.ua

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер кава-брейку - BFI

Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл

Партнер з відкритих даних та аналізу ринків - Youcontrol

Партнер у цифровій трансформації логістики - Consolid.ai

Партнер стратегічного розвитку та інтегрованих рішень у сфері логістики, дистрибуції та девелопменту ProTecGroup

Лідер з комплексної логістики - TALMAN

Цей захід стане унікальною можливістю для професіоналів галузі логістики та дистрибуції поділитися досвідом, обговорити поточні виклики та знайти нові рішення для покращення бізнес-процесів.

Вас чекає:

70+ виставкових стендів рішень, послуг, обладнання та техніки, які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу.

2 дні конференції - XXXІII Всеукраїнський День Логіста&DistributionMaster-2025

30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя

Більше 1500 учасників ваших існуючих і потенційних партнерів

Національна премія Ukrainian Logistics Award-2025

Чому це важливо? Участь у Всеукраїнському XXXІІI Дні Логіста допоможе вам не лише залишатися в курсі останніх тенденцій галузі, а й зробити ваш бізнес більш ефективним, гнучким і конкурентоспроможним. Це можливість знайти нові інструменти для розвитку компанії, зміцнити свої позиції на ринку і підготуватися до викликів майбутнього.

В програмі конференції цієї осені:

Модератор заходу: Дмитро Линник, керівник Департаменту операційної логістики української аграрної компанії «Агросем»

Новий митний кодекс. Що має змінитися для бізнесу? Валерій Губарєв, ведучий партнер компанії "Незалежна митна агенція".

Українські перевезення на шляху до ЄС: нові правила, цифрові інструменти та реальні перспективи. Сергій Деркач, Заступник Міністра розвитку громад та територій України.

Ринок перевезень в Україні: основні показники, тренди та перспективи Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting.

Власні торгові марки, виробництво та імпорт як стратегії дистрибуції для забезпечення стійкості та ефективності бізнесу у нових економічних реаліях. Бєднов Сергій, начальник комерційного відділу ПП «ЮНІОН Трейд Плюс»

Митний Термінал «ШЕГИНІ» - найкраще логістичне рішення Вашого бізнесу. Людмила Грищишин, керівник з розвитку Митного терміналу «ШЕГИНІ» ТОВ «Омега Захід».

Як вибудувати ефективну дистрибуційну модель під тиском рітейлу: досвід ТОВ «ВТФ «ЕКМІ» Максим Тищук, заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ «ВТФ «ЕКМІ».

Прогнозування попиту та управління запасами: досвід впровадження 4PROFIT SCM в Afina Group. Михайло Таран, власник компанії 4PROFIT GROUP та Валентин Бєляєв, директор департаменту логістики Afina Group.

Розвиток ринку складської логістики: тренди, інновації, майбутнє. Дмитро Пасенков, Ceo DP Development & Property.

Глобальні виклики: стратегії адаптації до геополітичних змін та криз. Марія Голубова, керівниця відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GoodWine).

Оптимізація вартості та термінів доставки в логістиці. Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI LAMAN GROUP.

Від конкуренції до співпраці: новий тренд на ринку логістики. Дарʼя Сеньченко, head of Land Boxline UCL UA.

Стійкість у кризу: як зберігати ефективність у нестабільних умовах. Олексій Болтєнков, supply planning and Logistic Lead PepsiCo Україна.

Покращення колаборації із постачальниками: інструменти та підходи в роботі. Максим Скрипник, head of Supply Chain & FSD, Metro Ukraine.

LCL покроково: контроль, швидкість та профіт для Ваших вантажів. Іван Ісаєнко, керівник LCL-відділу Freight Transport Partner.

eТТН від "Вчасно": як легко цифровізувати найскладніший для перевізників процес. Василь Росада, керівник «Вчасно.ТТН.

Продукт для процесів чи процес для продукту. Ярослав Зінченко, директор Офісу Трансформації Fozzy Group Логістика.

Зміни Митного законодавства України в контексті вступу до Європейського Союзу. Олександр Москаленко, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України.

Цифровізація контролю перевезень: електронні документи, онлайн-сервіси та прозорість. Валерій Кулик-Куличенко, заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Вітчизняний виробник комерційної техніки: рефрижераторних, ізотермічних, промтоварних, бортових, тентованих автофургонів. Сергій Волоський, Заступник генерального директору з комерційної діяльності ТОВ «Інтеркарготрак»

Зміни в законодавстві залізничних комерційних перевезень. Перспективи розвитку внутрішнього та зовнішнього ринку перевезень УЗ. Ткачов Валерій, заступник директора Департамента комерційної роботи АТ "Укрзалізниця"

TMS як драйвер прибутковості: як оптимізувати маршрути, паливо і персонал. Анастасія Конончук, маркетолог компанії ANT-Logistics.

Майбутнє міжнародної логістики: стійкість, інновації та глобальні тренди для України, Європи, Близького та Далекого Сходу та Африки. Катерина Артюх, Міжнародний спікер та експерт з логістики з понад 20-річним досвідом у глобальних ланцюгах поставок.

еТТН як фундамент цифрової логістики: інтеграція з ЕДО та перевірені вигоди для бізнесу. Новіков Володимир, керівник відділу впровадження проєктів Linkos Group.

Як ми зробили дистриб’юторів ближче до мережі. Олена Пасюта, керівник компанії BIT-UA.

Цифрова трансформація логістики: підходи, кейси та ризики. Юрій Свірський, Co-Founder & CEO Consolid.ai.

Роль страхування в управлінні ризиками логістики під впливом воєнних загроз. Актуальні страхові продукти та нові можливості гарантування. Віталій Пересада, керівник відділу страхування фінансових ризиків АТ «Страхова компанія «ІНГО»

Системний підхід до оптимізації складських процесів: досвід МХП-Логістики. Євген Дьордяй, радник директора «МХП-Логістика»

BD Rowa & KAPELOU: автономний роботизований комплекс. Повне управління рухом товарів: поповнення, зберігання, відбір, пакування. Євген Кулик, керівник напрямку комплексних рішень KAPELOU

Долучайтеся до Всеукраїнського Дня Логіста та сформуйте майбутнє галузі разом з провідними експертами!

Повна інформація та реєстрація за посиланням

Або за телефоном 067-502-30-13