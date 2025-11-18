Чекаємо 27-28 листопада в Києві на виставку - XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!
27-28 листопада 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІІ День Логіста & DistributionMaster-2025. Захід охоплює всі галузі логістики: міжнародні, регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, у тому числі 3PL оператори, компанії сектору «експрес-доставки», транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складські оператори, митні брокери та учасники ЗЕД, постачальники IT-рішень для логістики та складського обладнання та інші учасники Українського ринку логістичних послуг.
Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл».
Організатор: TradeMasterGroup.
Партнери виставки
Генеральний Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics
Страховий партнер / Гарант - АТ «Страхова компанія «ІНГО»
ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень
legas-logistics - Комплексний логістичний провайдер
Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник
Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP
Партнер цифрових рішень для бізнесу- Вчасно
Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link
ІТ Партнер – ABM Cloud
Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group
Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик
Твій надійний Партнер із автоматизації складу. KAPELOU
Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп
Партнер із автоматизації - Quantum International
Міжнародний логістичний партнер - Boxline
FTP- Український логістичний 3PL оператор №1
Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр
Партнер з автоматизації ланцюгів постачання – 4PROFIT GROUP
Партнер з виготовлення кузовів-фургонів - Інтеркарготрак
МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ» ОМЕГА ЗАХІД - Ваш надійний партнер з митної логістики
Український онлайн-сервіс управління логістикою – sovtes.ua
Трансформаційний Партнер – EALC
Партнер кава-брейку - BFI
Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл
Партнер з відкритих даних та аналізу ринків - Youcontrol
Партнер у цифровій трансформації логістики - Consolid.ai
Партнер стратегічного розвитку та інтегрованих рішень у сфері логістики, дистрибуції та девелопменту ProTecGroup
Лідер з комплексної логістики - TALMAN
Цей захід стане унікальною можливістю для професіоналів галузі логістики та дистрибуції поділитися досвідом, обговорити поточні виклики та знайти нові рішення для покращення бізнес-процесів.
Вас чекає:
- 70+ виставкових стендів рішень, послуг, обладнання та техніки, які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу.
- 2 дні конференції - XXXІII Всеукраїнський День Логіста&DistributionMaster-2025
- 30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя
- Більше 1500 учасників ваших існуючих і потенційних партнерів
- Національна премія Ukrainian Logistics Award-2025
Чому це важливо? Участь у Всеукраїнському XXXІІI Дні Логіста допоможе вам не лише залишатися в курсі останніх тенденцій галузі, а й зробити ваш бізнес більш ефективним, гнучким і конкурентоспроможним. Це можливість знайти нові інструменти для розвитку компанії, зміцнити свої позиції на ринку і підготуватися до викликів майбутнього.
В програмі конференції цієї осені:
Модератор заходу: Дмитро Линник, керівник Департаменту операційної логістики української аграрної компанії «Агросем»
- Новий митний кодекс. Що має змінитися для бізнесу? Валерій Губарєв, ведучий партнер компанії "Незалежна митна агенція".
- Українські перевезення на шляху до ЄС: нові правила, цифрові інструменти та реальні перспективи. Сергій Деркач, Заступник Міністра розвитку громад та територій України.
- Ринок перевезень в Україні: основні показники, тренди та перспективи Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting.
- Власні торгові марки, виробництво та імпорт як стратегії дистрибуції для забезпечення стійкості та ефективності бізнесу у нових економічних реаліях. Бєднов Сергій, начальник комерційного відділу ПП «ЮНІОН Трейд Плюс»
- Митний Термінал «ШЕГИНІ» - найкраще логістичне рішення Вашого бізнесу. Людмила Грищишин, керівник з розвитку Митного терміналу «ШЕГИНІ» ТОВ «Омега Захід».
- Як вибудувати ефективну дистрибуційну модель під тиском рітейлу: досвід ТОВ «ВТФ «ЕКМІ» Максим Тищук, заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ «ВТФ «ЕКМІ».
- Прогнозування попиту та управління запасами: досвід впровадження 4PROFIT SCM в Afina Group. Михайло Таран, власник компанії 4PROFIT GROUP та Валентин Бєляєв, директор департаменту логістики Afina Group.
- Розвиток ринку складської логістики: тренди, інновації, майбутнє. Дмитро Пасенков, Ceo DP Development & Property.
- Глобальні виклики: стратегії адаптації до геополітичних змін та криз. Марія Голубова, керівниця відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GoodWine).
- Оптимізація вартості та термінів доставки в логістиці. Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI LAMAN GROUP.
- Від конкуренції до співпраці: новий тренд на ринку логістики. Дарʼя Сеньченко, head of Land Boxline UCL UA.
- Стійкість у кризу: як зберігати ефективність у нестабільних умовах. Олексій Болтєнков, supply planning and Logistic Lead PepsiCo Україна.
- Покращення колаборації із постачальниками: інструменти та підходи в роботі. Максим Скрипник, head of Supply Chain & FSD, Metro Ukraine.
- LCL покроково: контроль, швидкість та профіт для Ваших вантажів. Іван Ісаєнко, керівник LCL-відділу Freight Transport Partner.
- eТТН від "Вчасно": як легко цифровізувати найскладніший для перевізників процес. Василь Росада, керівник «Вчасно.ТТН.
- Продукт для процесів чи процес для продукту. Ярослав Зінченко, директор Офісу Трансформації Fozzy Group Логістика.
- Зміни Митного законодавства України в контексті вступу до Європейського Союзу. Олександр Москаленко, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України.
- Цифровізація контролю перевезень: електронні документи, онлайн-сервіси та прозорість. Валерій Кулик-Куличенко, заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Вітчизняний виробник комерційної техніки: рефрижераторних, ізотермічних, промтоварних, бортових, тентованих автофургонів. Сергій Волоський, Заступник генерального директору з комерційної діяльності ТОВ «Інтеркарготрак»
- Зміни в законодавстві залізничних комерційних перевезень. Перспективи розвитку внутрішнього та зовнішнього ринку перевезень УЗ. Ткачов Валерій, заступник директора Департамента комерційної роботи АТ "Укрзалізниця"
- TMS як драйвер прибутковості: як оптимізувати маршрути, паливо і персонал. Анастасія Конончук, маркетолог компанії ANT-Logistics.
- Майбутнє міжнародної логістики: стійкість, інновації та глобальні тренди для України, Європи, Близького та Далекого Сходу та Африки. Катерина Артюх, Міжнародний спікер та експерт з логістики з понад 20-річним досвідом у глобальних ланцюгах поставок.
- еТТН як фундамент цифрової логістики: інтеграція з ЕДО та перевірені вигоди для бізнесу. Новіков Володимир, керівник відділу впровадження проєктів Linkos Group.
- Як ми зробили дистриб’юторів ближче до мережі. Олена Пасюта, керівник компанії BIT-UA.
- Цифрова трансформація логістики: підходи, кейси та ризики. Юрій Свірський, Co-Founder & CEO Consolid.ai.
- Роль страхування в управлінні ризиками логістики під впливом воєнних загроз. Актуальні страхові продукти та нові можливості гарантування. Віталій Пересада, керівник відділу страхування фінансових ризиків АТ «Страхова компанія «ІНГО»
- Системний підхід до оптимізації складських процесів: досвід МХП-Логістики. Євген Дьордяй, радник директора «МХП-Логістика»
- BD Rowa & KAPELOU: автономний роботизований комплекс. Повне управління рухом товарів: поповнення, зберігання, відбір, пакування. Євген Кулик, керівник напрямку комплексних рішень KAPELOU
Долучайтеся до Всеукраїнського Дня Логіста та сформуйте майбутнє галузі разом з провідними експертами!
Повна інформація та реєстрація за посиланням
Або за телефоном 067-502-30-13