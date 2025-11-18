Інтерфакс-Україна
Чекаємо 27-28 листопада в Києві на виставку - XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Чекаємо 27-28 листопада в Києві на виставку - XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

27-28 листопада 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІІ День Логіста & DistributionMaster-2025. Захід охоплює всі галузі логістики: міжнародні, регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, у тому числі 3PL оператори, компанії сектору «експрес-доставки», транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складські оператори, митні брокери та учасники ЗЕД, постачальники IT-рішень для логістики та складського обладнання та інші учасники Українського ринку логістичних послуг.

Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл».
Організатор: TradeMasterGroup.

Партнери виставки

Генеральний Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Страховий партнер / Гарант  - АТ «Страхова компанія  «ІНГО»

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Linqo  - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень

legas-logistics    - Комплексний логістичний провайдер

Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Партнер цифрових рішень для бізнесу- Вчасно

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

ІТ Партнер – ABM Cloud

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Твій надійний Партнер із автоматизації складу. KAPELOU

Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп

Партнер із автоматизації - Quantum International

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

FTP- Український логістичний 3PL оператор №1

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Партнер з автоматизації ланцюгів постачання4PROFIT GROUP

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів - Інтеркарготрак

МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ» ОМЕГА ЗАХІД - Ваш надійний партнер з митної логістики

Український онлайн-сервіс управління логістикою – sovtes.ua

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер кава-брейку - BFI 

Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл

Партнер з відкритих даних та аналізу ринків - Youcontrol

Партнер у цифровій трансформації логістики - Consolid.ai

Партнер стратегічного розвитку та інтегрованих рішень у сфері логістики, дистрибуції та девелопменту ProTecGroup
Лідер з комплексної логістики - TALMAN

Цей захід стане унікальною можливістю для професіоналів галузі логістики та дистрибуції поділитися досвідом, обговорити поточні виклики та знайти нові рішення для покращення бізнес-процесів.

Вас чекає:

  • 70+ виставкових стендів   рішень, послуг, обладнання та техніки,  які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу.
  • 2 дні конференції - XXXІII Всеукраїнський День Логіста&DistributionMaster-2025
  • 30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя
  • Більше 1500 учасників ваших існуючих і потенційних партнерів
  • Національна премія Ukrainian Logistics Award-2025

Чому це важливо? Участь у Всеукраїнському  XXXІІI  Дні Логіста допоможе вам не лише залишатися в курсі останніх тенденцій галузі, а й зробити ваш бізнес більш ефективним, гнучким і конкурентоспроможним. Це можливість знайти нові інструменти для розвитку компанії, зміцнити свої позиції на ринку і підготуватися до викликів майбутнього.

В програмі конференції цієї осені:

Модератор заходу: Дмитро Линник, керівник Департаменту операційної логістики української аграрної компанії «Агросем»

  • Новий митний кодекс. Що має змінитися для бізнесу? Валерій Губарєв, ведучий партнер компанії "Незалежна митна агенція".
  • Українські перевезення на шляху до ЄС: нові правила, цифрові інструменти та реальні перспективи. Сергій Деркач, Заступник Міністра розвитку громад та територій України.
  • Ринок перевезень в Україні: основні показники, тренди та перспективи Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting.
  • Власні торгові марки, виробництво та імпорт як стратегії дистрибуції для забезпечення стійкості та ефективності бізнесу у нових економічних реаліях. Бєднов Сергій, начальник комерційного відділу ПП «ЮНІОН Трейд Плюс»
  • Митний Термінал  «ШЕГИНІ»  - найкраще логістичне рішення Вашого бізнесу. Людмила Грищишин, керівник з розвитку Митного терміналу «ШЕГИНІ» ТОВ «Омега Захід».
  • Як вибудувати ефективну дистрибуційну модель під тиском рітейлу: досвід ТОВ «ВТФ «ЕКМІ» Максим Тищук, заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ «ВТФ «ЕКМІ».
  • Прогнозування попиту та управління запасами: досвід впровадження 4PROFIT SCM в Afina Group. Михайло Таран, власник компанії 4PROFIT GROUP та Валентин Бєляєв, директор департаменту логістики Afina Group.
  • Розвиток ринку складської логістики: тренди, інновації, майбутнє. Дмитро Пасенков, Ceo DP Development & Property.
  • Глобальні виклики: стратегії адаптації до геополітичних  змін та криз. Марія Голубова, керівниця відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GoodWine).
  • Оптимізація вартості та термінів доставки в логістиці. Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI LAMAN GROUP.
  • Від конкуренції до співпраці: новий тренд на ринку логістики. Дарʼя Сеньченко, head of Land Boxline UCL UA.
  • Стійкість у кризу: як зберігати ефективність у нестабільних умовах. Олексій Болтєнков,  supply planning and Logistic Lead PepsiCo Україна.
  • Покращення колаборації із постачальниками: інструменти та підходи в роботі. Максим Скрипник, head of Supply Chain & FSD, Metro Ukraine.
  • LCL покроково: контроль, швидкість та профіт для Ваших вантажів. Іван Ісаєнко, керівник LCL-відділу  Freight Transport Partner.
  • eТТН від "Вчасно": як легко цифровізувати найскладніший для перевізників процес. Василь Росада, керівник «Вчасно.ТТН.
  • Продукт для процесів чи процес для продукту. Ярослав Зінченко, директор Офісу Трансформації Fozzy Group Логістика.
  • Зміни Митного законодавства України в контексті вступу до Європейського Союзу. Олександр Москаленко, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України.
  • Цифровізація контролю перевезень: електронні документи, онлайн-сервіси та прозорість. Валерій  Кулик-Куличенко, заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
  • Вітчизняний виробник комерційної техніки: рефрижераторних, ізотермічних, промтоварних, бортових, тентованих автофургонів. Сергій Волоський, Заступник генерального директору з комерційної діяльності ТОВ «Інтеркарготрак»
  • Зміни в законодавстві залізничних комерційних перевезень. Перспективи розвитку внутрішнього та зовнішнього ринку перевезень УЗ. Ткачов Валерій, заступник директора Департамента комерційної роботи АТ "Укрзалізниця"
  • TMS як драйвер прибутковості: як оптимізувати маршрути, паливо і персонал. Анастасія Конончук, маркетолог компанії ANT-Logistics.
  • Майбутнє міжнародної логістики: стійкість, інновації та глобальні тренди для України, Європи, Близького та Далекого Сходу та Африки. Катерина Артюх, Міжнародний спікер та експерт з логістики з понад 20-річним досвідом у глобальних ланцюгах поставок.
  • еТТН як фундамент цифрової логістики: інтеграція з ЕДО та перевірені вигоди для бізнесу. Новіков Володимир, керівник відділу впровадження проєктів Linkos Group.
  • Як ми зробили дистриб’юторів ближче до мережі. Олена Пасюта, керівник компанії BIT-UA.
  • Цифрова трансформація логістики: підходи, кейси та ризики. Юрій Свірський, Co-Founder & CEO Consolid.ai.
  • Роль страхування в управлінні ризиками логістики під впливом воєнних загроз. Актуальні страхові продукти та нові можливості гарантування. Віталій Пересада, керівник відділу страхування фінансових ризиків АТ «Страхова компанія  «ІНГО»
  • Системний підхід до оптимізації складських процесів: досвід МХП-Логістики.  Євген Дьордяй, радник директора «МХП-Логістика»
  • BD Rowa & KAPELOU: автономний роботизований комплекс. Повне управління рухом товарів: поповнення, зберігання, відбір, пакування. Євген Кулик, керівник напрямку комплексних рішень  KAPELOU

Долучайтеся до Всеукраїнського Дня Логіста та сформуйте майбутнє галузі разом з провідними експертами!
Повна інформація та реєстрація за посиланням
Або за телефоном 067-502-30-13

