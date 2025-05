Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

29-30 травня 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІ День Логіста, яка охоплює всі галузі логістики. Паралельно з нею пройде щорічна спеціалізована бізнес-зустріч для професіоналів дистрибуції та їх партнерів DistributionMaster-2025 на тему «Нова реальність – виклики та рішення».

Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл». Організатор: TradeMasterGroup.



Партнери виставки

Генеральний партнер - Genesis ID Group

4PL Логістичний Партнер- Fair Logics

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Страховий партнер / Гарант АТ «Страхова компанія «ІНГО»

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

ІТ Партнер – ABM Cloud

Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

ПАРТНЕР з AI-driven IT-екосистеми - SMART business

Партнер з міжнародної логістики - TURBOAVIA

Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень

legas-logistics - Комплексний логістичний провайдер

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів ІНТЕРКАРГОТРАК

SKLAD SERVICE Інтегратор комплексних рішень для складської логістики

IT партнер - WEZOM

Лідер міжнародних транспортних перевезень - Weizlogistics

Ваш персональний логістичний провідник - Навіс

Партнер кава-брейку – Discaf

Трансформаційний Партнер – EALC

Логістичний Партнер - КОНСОЛЬЛАЙН

Логістика та митні сервіси без обмежень по гео та вазі - від 1 кг до 22 т - Meest Cargo

Український онлайн-сервіс управління логістикою – sovtes.ua

Партнер із автоматизації - Quantum International

Технологічний Партнер - Listex

Комплексний логістичний провайдер - Legas Logistics

Офіційний імпортер та дилер комерційних автомобілів - WINNER AUTOMOTIVE

Твій надійний Партнер із автоматизації складу - KAPELOU

Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Ваш надійний партнер у світі електронного документообігу - WHITE DOC

Цей захід стане унікальною можливістю для професіоналів галузі логістики та дистрибуції поділитися досвідом, обговорити поточні виклики та знайти нові рішення для покращення бізнес-процесів.

Про День Логіста в цифрах:

2 дні і 2 паралельні зали конференцій: « XXXІІ Всеукраїнський День Логіста » та « DistributionMaster-2025: Нова реальність – виклики та рішення».

» та « Нова реальність – виклики та рішення». 30+ топ-спікерів з провідних українських роздрібних, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній.

Понад 2000 учасників. Це ваші потенційні та існуючі партнери у сфері логістики та дистрибуції.

100 виставкових стендів – компанії представлять свої продукти та рішення у сфері логістики та дистрибуції.

Національна премія з логістики - "Innovation in Logistics 2025" - престижна премія у сфері логістики, що відзначає найкращі інноваційні рішення та сучасне обладнання.

престижна премія у сфері логістики, що відзначає найкращі інноваційні рішення та сучасне обладнання. Ярмарка вакансій - надає компаніям можливість знайти кваліфікованих фахівців та швидко закрити ключові вакансії в сфері логістики. У межах 2-го етапу проєкту «Збільшення кадрового потенціалу логістичного бізнесу України» відбудеться спеціалізований Ярмарок вакансій, який створений, щоб допомогти компаніям знайти кваліфікованих працівників, а кандидатам — отримати роботу в перспективній сфері - логістиці.

Програма конференції XXXІІ Всеукраїнський День Логіста:

Модератор конференції Євген Нікушин – Директор з логістики Fado, тренер Школи Логістів Тренінгового Центру TradeMaster. ТОП-практик логістики з 20-річним досвідом..

Андрій Мокряков, старший консультант аналітичного департаменту Pro-Consulting. Тема: Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складнощі, можливості для України.

Євген Зборовський, заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті. Тема: Укртрансбезпека: завдання, виклики та інновації у сфері безпеки на транспорті.

Валерій Губарєв, комерційний директор «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО», ведучий партнер «НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ». Тема: Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво.

Віталій Пересада, керівник відділу страхування фінансових ризиків АТ «Страхова компанія «ІНГО». Тема: Фінансові інструменти гарантування сплати митних платежів.

В’ячеслав Кужель, керівник відділу з безпеки руху, Fozzy Group Логістика. Тема: Логістика майбутнього: реальний досвід, переваги та виклики використання штучного інтелекту в безпеці вантажного транспорту.

Вікторія Наумчева, засновниця компанії Fair Logics. Тема: Мультимодальні перевезення: інсайти, прогнози, поради.

Charles Debattista (United Kingdom), Barrister 36 Stone, учасник роботи над INCOTERMS. Тема: INCOTERMS 2020: Чи дають вони відповіді на питання щодо продажу товарів в Україну та з України в умовах війни?

Кирило Свирський, Head of sales department Lviv компанії Global Ocean Link. Тема: Сервіс під тиском: практичні рішення експедитора у 2025.

Роман Лесик, керівник служби транспортної логістики Kormotech. Тема: Розвиток та впровадження електронної логістики для підвищення ефективності.

Володимир Дудін, керівник департаменту планування та автоперевезень ТОВ «Ковальська Бетон». Тема: Новітні технології у логістиці: роль AI у бізнес-процесах.

Олексій Снегур, CEO та Аліна Калістратова, PM ABM WMS. Тема: Впровадження YMS на заводі IBT PepsiCo.

Ірина Данилець, начальник відділу імпорту ТОВ "Метро Кен Енд Кері Україна" Тема: Автоматизація процесів відділу імпорту: як робот Мартін допомагає з прийманням товару в систему.

Альона Матійчик, директор з розвитку продажів авіаперевезень ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН УКРАЇНА». Тема: Логістика без посередників: чому прямий сервіс — це новий стандарт

Владислав Жежель, керівник управління логістичних послуг, МХП-Логістика. Тема: Розвиток мережевної логістики в умовах міжнародного ринку.

Максим Литвинчук, Corporate Sales Manager WINNER AUTOMOTIVE. Тема: Комерційна лінійка Ford: найширший вибір та надійний інструмент професійного логіста.

Сергій Поляков, заступник директора Департаменту логістики з розвитку ТОВ РУШ (Лінія магазинів EVA). Тема: Автоматизація та оптимізація складських процесів в e-com

Володимир Новіков, керівник відділу впровадження проєктів Linkos Group та Діна Михайленко, менеджер проєктів логістики Carlsberg Ukraine. Тема: Лайфхаки логіста: як зекономити бізнесу завдяки ЕДО від Linkos Group. Досвід Carlsberg Ukraine

Дмитро Пасенков, CEO DP Development & Property. Тема: Тенденції та перспективи ринку складської логістики України та Європи.

Андрій Прозоров, експерт з впровадження Microsoft Dynamics 365 Business Central в галузі складської і транспортної логістики. NAV/BC-консультант SMART business. Тема: Від процесів до результатів: як підвищити ефективність складських операцій. Кейс впровадження SMART WMS

Олександр Зозуля, заступник комерційного директора Uni-Laman Group.Тема: Як знизити витрати на логістику: практичні кейси та лайфхаки від Uni-Laman Group.

Володимир Кузнець, директор з логістики мережі супермаркетів «Чудо Маркет». Тема: Проблеми у складській логістиці через війну та їх вирішення

Олександр Труба, директор ТОВ "КАПЕЛОУ". Тема уточнюється

Михайло Барський, Керівник відділу логістики ТОВ «МЦ Баухемі». Ризик-менеджмент у Supply Chain Management, безперервність бізнесу

Василь Іздєбський, Business manager WEZOM. Тема: Логістична система + AI: автоматизація рутин і підвищення лояльності клієнтів у логістиці. Кейс WEZOM — коротко про розробку, що вже працює.Реальний кейс На 60% зменшено час обробки замовлення.

Програма конференції DistributionMaster-2025:Нова реальність – виклики та рішення».

Катерина Калюжна, Client Partner Kantar Україна. Тема: Купівельна спроможність, поведінкові настрої та очікування українських споживачів у 2025 році. Антон Дорожкін, комерційний директор напрямку B2B компанії Барком. Тема: Як організувати ефективну взаємодію між маркетингом і дистрибуцією для максимізації продажів? Наталія Реверчук, начальниця відділу по роботі з мережами, споживачами Enzym Group. Тема: Як утримати контроль над дистрибуцією, коли партнери не мають торгової команди, вивід нових продуктів та категорій. Вадим Дідорук, директор департаменту продаж NON FOOD BERTA group. Тема: Локальна перевага проти глобальної сили: як дистрибутору зберегти ринок у час розвитку сучасної торгівлі. Денис Дмитренко, директор напрямку ВТМ BERTA group. Тема: Власна торгова марка, як інструмент розвитку та побудови унікальності дистрибутора. Данило Іванов, менеджер з розвитку проектів Listex. Тема: Приховані витрати у ланцюзі поставок: скільки ви насправді втрачаєте через неякісні дані. Христина Білянська, менеджера (управителя) із збуту підвідділу по роботі з регіональними клієнтами (Regional Key Account Manager Mars-Wrigley Ukraine). Тема: Strategic Channel Management – стратегічний підхід до виборів каналів збуту та ключових клієнтів для розподілу ресурсів, який використовує Марс Україна з ціллю зростання продажів на випередження зростання ринку. Павло Овчинніков, СЕО компанії KIDDISVIT. Тема: Стратегії зростання за допомогою власних брендів: цифрові інструменти маркетингу та дистрибуції для розширення ринку збуту. Ярослав Степченков, експекрт і консультант у сфері логістики та операційного менеджменту. Тема: Ефективне управління запасами в сучасних умовах. Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Аналітика поведінки споживачів та виявлення нових трендів у каналах дистрибуції Евеліна Галоян, генеральний директор групи компаній «Бетта». Тема: Роль бренду дистриб’ютора: як створити конкурентні переваги через розбудову власного бренду або лінійки продукції. Марта Петролюк, Sales Manager, ТОВ ВКП "Щедра Нива". Тема: Нові ринки – нові підходи: як виробнику ефективно масштабуватись через дистрибуцію. Анатолій Вервека, керівник Департаменту Складської Логістики АвтоНова-Д. Тема: Оптимізація складу та дистрибуція без помилок, через автоматизовані рішення: досвід АвтоНова-Д.

Учасники зі стендом: ДП "ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО", Пульс Лоджистик, ТОВ «Склад Сервіс Київ», Meest Cargo, Sovtes, IT Planet Group, УВК, SCTP ТОВ, Інтеркарготрак, OMIDA SEA AND AIR S.A., Патрон Авто, НАВІС, ANT-Logistics, Таскомбанк, Легас логістик, Лінкос Груп, LINQO by Ruptela Group, СМАРТ БІЗНЕС, ФТП, ABM Cloud, Вайз Лоджистікс, Ріо Транс, TRANSDOC, АТ СК ІНГО, KAPELOU, Quantum International, Porta Maris Logistics, Вчасно, Genesis Ukraine LLC, Український папір, Драйвлого-ЮГ, Агрологістика, ОДЕСІНВЕСТБУД, Logistic evolution, ГОЛ, AIRKON LOGISTICS, Українські інтелектуальні системи, UNI LAMAN GROUP, ТОВ «Хайвей», MOMOT-BROKER, Consolline, WEZOM, KONSORT, Listex, TURBOAVIA МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА, European Pallet Association E.v. EPAL, Центредо, Euro Logistics Industrial Terminal, ELEEK, Десна, UniTalk, УЛФ-ФІНАНС ТОВ, Гігаклауд, PRO TEC LPK, Охорона «Стелс», Тек Трейд, Кьорхер, БІМП.

Долучайтеся до Всеукраїнського Дня Логіста 2025 та сформуйте майбутнє галузі разом з провідними експертами!

Повна інформація та реєстрація за посиланням

Або за телефоном 067-502-30-13