Інтерфакс-Україна
Культура
16:12 24.11.2025

В Україні запустили boychukists.com — першу платформу про бойчукізм.

2 хв читати

Бойчукізм — самобутній напрям українського мистецтва, сформований упродовж 1910–1930-х років під орудою Михайла Бойчука. Бойчукізм поєднав традиції візантійського та києворуського сакрального живопису з давньоукраїнською культурою, а також — із новітніми тенденціями  європейського авангарду, створивши нову художню мову, що обґрунтувала ідею модерного національного мистецтва. 

Величезний пласт творчого доробку бойчукістів був знищений радянським режимом. Митці й мисткині репресовані. Упродовж десятиліть розповідати про бойчукізм було заборонено. Проте пам'ять про митців і їхні твори зберігали ті, кому пощастило вціліти, хто, попри все, намагався донести правду про культурне розмаїття минулого до нових поколінь.  

boychukists.com — це онлайн-платформа, що об’єднує біографічні дослідження на основі архівних матеріалів і наукових праць, а також представляє творчу спадщину українських художників-бойчукістів. Сайт також розкриває трагічні сторінки історії — арешти, заслання та переслідування бойчукістів, наголошуючи на їхній стійкості й внеску у світову культуру.

 

Розробкою проєкту займаються Lean Art Foundation.  

Lean Art Foundation — мистецька ініціатива Lean Institute Ukraine, спрямована на збереження та популяризацію українського мистецтва ХХ століття та підтримку сучасних культурних практик воєнного часу.

Основні напрями роботи фундації:

  • бойчукізм;
  • нонконформізм 1960–1980-х років;
  • сучасне мистецтво під час війни.
     

Місія фундації полягає в тому, щоб історична пам’ять української культури супротиву та її мистецьке вираження досягли належного розголосу. 

Команда проєкту:

Сергій Комберянов — засновник та директор Lean Art Foundation (LAF), президент Lean Institute Ukraine, adjunct professor в Києво-Могилянській Бізнес-Школі (KMBS) 

Ярослав Кравченко — кандидат мистецтвознавства і архітектури, доктор філософії з мистецтвознавства

Олександра Степашко — product owner, авторка ідеї, дослідниця теми бойчукізму

Тетяна Авраменко — проєктна менеджерка

Теги: #бойчукізм #lean_art_foundation #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 24.11.2025
В Україні запустили першу платформу про бойчукізм — представників самобутній напрям українського мистецтва, сформований під орудою Михайла Бойчука.

В Україні запустили першу платформу про бойчукізм — представників самобутній напрям українського мистецтва, сформований під орудою Михайла Бойчука.

22:53 19.11.2025
Кабмін продовжив проєкт із надання послуги з формування життєстійкості

Кабмін продовжив проєкт із надання послуги з формування життєстійкості

09:58 18.11.2025
Standard One презентував новий прибутковий будинок "S1 Позняки" у Києві

Standard One презентував новий прибутковий будинок "S1 Позняки" у Києві

14:28 14.11.2025
Проєкт "Срібна економіка: потенціал покоління 55+" для сприяння залучення людей старшого віку стартував в Україні

Проєкт "Срібна економіка: потенціал покоління 55+" для сприяння залучення людей старшого віку стартував в Україні

23:01 13.11.2025
ЗСУ представили наукове дослідження протистояння російській агресії

ЗСУ представили наукове дослідження протистояння російській агресії

20:28 10.11.2025
Національний освітній проєкт CDTO Campus у 2026р розпочне підготовку CISO-фахівців і вийде на міжнародний рівень

Національний освітній проєкт CDTO Campus у 2026р розпочне підготовку CISO-фахівців і вийде на міжнародний рівень

10:48 10.11.2025
Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

18:21 06.11.2025
Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

17:18 22.10.2025
Парламент відхилив поправку до проєкту бюджету щодо контролю використання коштів на інвестпроєкт будівництва в лікарні "Феофанія" – Радуцький

Парламент відхилив поправку до проєкту бюджету щодо контролю використання коштів на інвестпроєкт будівництва в лікарні "Феофанія" – Радуцький

12:11 22.10.2025
Посол ЄС та директор Міжнародної організації праці підписали проєкт на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці

Посол ЄС та директор Міжнародної організації праці підписали проєкт на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці

ОСТАННЄ

"ДахаБраха" — про незаконну депортацію українських дітей у відеопроєкті Black Cloud

Споживання україномовної музики зросло майже вдвічі з 2022р - Мінкультури з посиланням на дослідження

Мінкультури та Держмистецтв оголошують конкурс на премію у сфері фотомистецтва ім. Анацького

Українські циркові артисти здобули дев’ять нагород на міжнародних фестивалях в Італії

Культуру бувальщин про конотопську відьму і таврійський розпис додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

Українська кінокомпанія Kalyna Film почала виробництво першого українсько-американського історичного фільму

Голос Стуса крізь десятиліття: виставка у Мистецькому арсеналі

Держмистецтв оприлюднило список претендентів на премію Катерини Білокур

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА