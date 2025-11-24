В Україні запустили boychukists.com — першу платформу про бойчукізм.

Бойчукізм — самобутній напрям українського мистецтва, сформований упродовж 1910–1930-х років під орудою Михайла Бойчука. Бойчукізм поєднав традиції візантійського та києворуського сакрального живопису з давньоукраїнською культурою, а також — із новітніми тенденціями європейського авангарду, створивши нову художню мову, що обґрунтувала ідею модерного національного мистецтва.

Величезний пласт творчого доробку бойчукістів був знищений радянським режимом. Митці й мисткині репресовані. Упродовж десятиліть розповідати про бойчукізм було заборонено. Проте пам'ять про митців і їхні твори зберігали ті, кому пощастило вціліти, хто, попри все, намагався донести правду про культурне розмаїття минулого до нових поколінь.

boychukists.com — це онлайн-платформа, що об’єднує біографічні дослідження на основі архівних матеріалів і наукових праць, а також представляє творчу спадщину українських художників-бойчукістів. Сайт також розкриває трагічні сторінки історії — арешти, заслання та переслідування бойчукістів, наголошуючи на їхній стійкості й внеску у світову культуру.

Розробкою проєкту займаються Lean Art Foundation.

Lean Art Foundation — мистецька ініціатива Lean Institute Ukraine, спрямована на збереження та популяризацію українського мистецтва ХХ століття та підтримку сучасних культурних практик воєнного часу.

Основні напрями роботи фундації:

бойчукізм;

нонконформізм 1960–1980-х років;

сучасне мистецтво під час війни.



Місія фундації полягає в тому, щоб історична пам’ять української культури супротиву та її мистецьке вираження досягли належного розголосу.

Команда проєкту:

Сергій Комберянов — засновник та директор Lean Art Foundation (LAF), президент Lean Institute Ukraine, adjunct professor в Києво-Могилянській Бізнес-Школі (KMBS)

Ярослав Кравченко — кандидат мистецтвознавства і архітектури, доктор філософії з мистецтвознавства

Олександра Степашко — product owner, авторка ідеї, дослідниця теми бойчукізму

Тетяна Авраменко — проєктна менеджерка