На фестивалі Burning Man у США сильна буря знищила українську інсталяцію "Чорна хмара"

(оновлена)

На фестивалі Burning Man в пустелі Блек-Рок Сіті (США) сильна буря знищила українську інтерактивну інсталяцію "Чорна хмара" у перший день заходу, повідомила команда проєкту Ukrainian Witness.

Робота, що символізує глобальну загрозу нової світової війни, пройшла нічний монтаж, вранці 24 cерпня постала як потужний мистецький символ, що привернув увагу гостей з усіх куточків пустелі. Але після 17:30 пустелю накрив раптовий ураганний вітер.

"Попри те, що на папері і за розрахунками вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно", — прокоментував на своїй сторінці в Facebook генеральний продюсер Віталій Дейнега.

Black Cloud (висота 15 м, ширина 17 м, довжина 30 м) художника Олексія Сая складається з 45-ти взаємопов'язаних між собою надувних форм, вагою у 8 тонн живиться від понад 2,5 тис куб м повітря. Усередині інсталяції розташовані 20 стробоскопів, які спалахують, як блискавка. У той час пустелею лунає безперервна музична композиція, це не звичний грім, а сенсорна реальність війни. Аудіодокументи (вибухи, удари артилерії, постріли, сирени) зібрав музикант Денис Васильєв у частково окупованій Запорізькій області впродовж двох років. У звукову інсталяцію їх скомпонував електронний артист Involver, трек синхронізували з повітряною скульптурою.

Як зазначають у команді проєкту, їх місія - перетворити абстрактну присутність війни на емоційний досвід для кожного, хто стоятиме під "Чорною хмарою". Це попередження світові: мовчання, байдужість та зволікання у протидії агресії лише дозволяють хмарі поширюватися.

Прем’єра проєкту відбулася в Україні, на столичній Софійській площі, 7–9 червня 2025 року. На відміну від попередніх робіт, які дебютували безпосередньо на Burning Man, команда адаптувала київську презентацію, щоб уникнути повторної травматизації місцевих жителів звуками війни.

Попри втрату, команда зберегла витримку та згуртованість. "Ніхто не здався і не шукав винних. Кожен зробив усе можливе для порятунку інсталяції та табору. Я пишаюся кожним із вас", — наголосив керівник проєкту.

Організатори вже підтвердили: "Чорна Хмара" матиме європейське турне. Дати та локації анонсують найближчим часом.

"Попри те, що "Чорна Хмара" простояла в пустелі лише одну добу, вона вже стала однією з найяскравіших і найемоційніших робіт Burning Man", – підсумував Дейнега.

Художній проєкт Black Cloud реалізовується за сприяння Міністерства закордонних справ України та в партнерстві з Українським інститутом.