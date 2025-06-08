Інтерфакс-Україна
Події
12:17 08.06.2025

У Києві на Софійській площі презентували інсталяцію "Чорна хмара"

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У центрі Києва на Софійській площі встановили масштабну інсталяцію, яка стане офіційним представленням України на міжнародному фестивалі Burning Man 2025 у США. Побачити її можна до 12:00 9 червня. Після цього артоб’єкт вирушить до штату Невада.

Інсталяція у формі гігантської чорної хмари з блискавками виконана в стилі дитячого малюнка. Вона має потужне звукове оформлення — глядачі чують реальні звуки вибухів та обстрілів Запоріжжя. Мета авторів — передати емоційний досвід війни через символічне поєднання візуального та аудіо.

Фестиваль Burning Man щорічно відбувається у пустелі Блек-Рок (Невада, США) і триватиме з 24 серпня до 1 вересня 2025 року. Подія збирає тисячі людей з усього світу навколо мистецтва, радикального самовираження та тимчасової спільноти Black Rock City.

Теги: #софіївська_площа #фестиваль_burning_man #інсталяція

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