Сибіга про атаку по потягах у Шостці: Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар"

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслює, що ворог наніс прицільні та навмисні удари дронами по пасажирських потягах у Шостці.

"Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд. Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються", - цитує Сибігу МЗС у телеграм-каналі.

За словами Сибіги, "російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей навмисний і брутальний терор проти цивільних; слів недостатньо, потрібні нові нищівні санкції. Потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії".

"Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", - зазначив глава МЗС.

За повідомленням, Міністерства розвитку громад та територій України, ворог двічі вдарив по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка. Є поранені серед пасажирів і працівників Укрзалізниці.

Прокуратура повідомила про госпіталізацію 8 людей. За повідомленням Укрзалізниці, постраждалій касирці приміського поїзда та постраждалим пасажирам (серед них відомо про 3 дітей) надається медична допомога в лікарнях.