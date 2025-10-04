Інтерфакс-Україна
Події
14:47 04.10.2025

Сибіга про атаку по потягах у Шостці: Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар"

2 хв читати
Сибіга про атаку по потягах у Шостці: Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар"
Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслює, що ворог наніс прицільні та навмисні удари дронами по пасажирських потягах у Шостці.

"Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд. Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються", - цитує Сибігу МЗС у телеграм-каналі.

За словами Сибіги, "російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей навмисний і брутальний терор проти цивільних; слів недостатньо, потрібні нові нищівні санкції. Потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії".

"Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", - зазначив глава МЗС.

За повідомленням, Міністерства розвитку громад та територій України, ворог двічі вдарив по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка. Є поранені серед пасажирів і працівників Укрзалізниці.

Прокуратура повідомила про госпіталізацію 8 людей. За повідомленням Укрзалізниці, постраждалій касирці приміського поїзда та постраждалим пасажирам (серед них відомо про 3 дітей) надається медична допомога в лікарнях.

Теги: #шостка #вокзал #сибіга #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 04.10.2025
Одна людина у важкому стані перебуває в реанімації після удару по Шостці - ОВА

Одна людина у важкому стані перебуває в реанімації після удару по Шостці - ОВА

14:26 04.10.2025
Серед постраждалих внаслідок удару по Шостці є 3 дітей – голова правління Укрзалізниці

Серед постраждалих внаслідок удару по Шостці є 3 дітей – голова правління Укрзалізниці

14:09 04.10.2025
Відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей після ударів ворожіх БпЛА по пасажирських потягах у м. Шостка - прокуратура

Відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей після ударів ворожіх БпЛА по пасажирських потягах у м. Шостка - прокуратура

13:16 04.10.2025
Ударів по вокзалу в Шостці було два, обидва по локомотивах різних пасажирських поїздів - віцепрем’єр

Ударів по вокзалу в Шостці було два, обидва по локомотивах різних пасажирських поїздів - віцепрем’єр

12:47 04.10.2025
Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені

Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені

09:40 04.10.2025
В Харківській області 5 постраждалих через удари ворожих дронів протягом доби – обладміністрація

В Харківській області 5 постраждалих через удари ворожих дронів протягом доби – обладміністрація

11:50 03.10.2025
У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

19:25 02.10.2025
РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

10:24 02.10.2025
Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

08:49 02.10.2025
Ворог б'є по залізничній інфраструктурі України, в Одесі постраждав машиніст потяга та ще одна людина

Ворог б'є по залізничній інфраструктурі України, в Одесі постраждав машиніст потяга та ще одна людина

ВАЖЛИВЕ

Сил оборони вночі завдали удару по НПЗ в Ленінградській області РФ, РЛС в Курській і командному пункту на ТОТ

Одна людина у важкому стані перебуває в реанімації після удару по Шостці - ОВА

Відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей після ударів ворожіх БпЛА по пасажирських потягах у м. Шостка - прокуратура

Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені

Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

ОСТАННЄ

Апеляційний суд залишив без змін вирок безробітному, який передавав представнику спецслужби РФ дані про розташування українських захисників на Харківщині

Сил оборони вночі завдали удару по НПЗ в Ленінградській області РФ, РЛС в Курській і командному пункту на ТОТ

Найближчими днями в Україні очікуються дощі, температура суттєво не зміниться

В двох районах Одеси через зливу знов підвищився рівень води - обладміністрація

Група дітей повернулася з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну – обладміністрація

Удар по вокзалу в Шостці був завданий дроном, відомо про десятки постраждалих – Зеленський

ССО завдали удару по носію "Калібрів" в Онезькому озері в російській Карелії

В Україну повернулась 17-річна українка, яка була заручницею у батька в Секторі Газа

Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

Зеленський за результатами саміту ЄПС: викликів перед Європою багато, на всі відповідь – єдність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА