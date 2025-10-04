Інтерфакс-Україна
Події
14:09 04.10.2025

Відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей після ударів ворожіх БпЛА по пасажирських потягах у м. Шостка - прокуратура

1 хв читати
Відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей після ударів ворожіх БпЛА по пасажирських потягах у м. Шостка - прокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Станом на 13:00 відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей після ударів ворожіх БпЛА по пасажирських потягах у м. Шостка, розпочато розслідування, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:50 год ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі м. Шостка в очікуванні відправлення. Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулось повторне ураження безпілотником ще одного потяга. Унаслідок атаки окупантів, станом на 13:00 відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Масована атака на місто триває.

Досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) проводиться за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури.

Теги: #шостка #вокзал #обстріл

