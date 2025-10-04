Ударів по вокзалу в Шостці було два, обидва по локомотивах різних пасажирських поїздів - віцепрем’єр

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба повідомив, що російські окупанти вдарили по залізничному вокзалу в місті Шостка Сумської області двічі, обидва рази – прицільно по локомотивах пасажирських поїздів.

"Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка", - написав Кулеба в Телеграм у суботу.

За його словами, поранені є як серед пасажирів, так і серед працівників Укрзалізниці.

"Медичні бригади вже доправили постраждалих до лікарень і надають необхідну допомогу. Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників і будуть евакуйовані після завершення тривоги. На місці всі необхідні служби, залізничні фахівці, місцева та обласна влада", - розповів Кулеба.

Раніше повідомлялося, що близько 30 людей постраждали через удар російських окупантів по поїзду, який стояв на вокзалі в місті Шостка Сумської області. За словами тимчасово виконуючої обов'язки голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксани Тарасюк, поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється. Наразі атака триває, горить вагон поїзда. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що удар було прицільно завдано по пасажирському потягу сполученням "Шостка-Київ".