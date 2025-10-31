Інтерфакс-Україна
Телеком
12:22 31.10.2025

"Нова пошта" за 9 міс. зменшила чистий прибуток на 6,2% за зростання виручки на 22,5%

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova за січень-вересень 2025 року збільшила виручку на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 37 млрд 730,11 млн грн та скоротила чистий прибуток на 6,2% – до 1 млрд 544,20 млн грн.

Згідно з опублікованою проміжною неконсолідованою фінансовою звітністю за міжнародними стандартами компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, валовий прибуток зріс на 28,4% - до 7 млрд 528,75 млн грн, прибуток від операційної діяльності збільшився на 50,1% - до 3 млрд 678,24 млн грн.

Зменшення чистого прибутку, згідно зі звітом, пов’язано зі збільшенням майже втричі податку на прибуток – до 0,35 млрд грн та фінансових витрат на 21,8% – до 1 млрд 686,25 млн грн, а також зменшенням більш ніж вдвічі інших фінансових доходів – до 0,76 млрд грн.

Як повідомлялося, за перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% - до 1 млрд 195,74 млн грн, тоді як виручка зросла на 22,1% – до 24 млрд 571,27 млн грн.

Станом на кінець вересня цього року "Нова пошта" мала зобов’язання на 998,83 млн грн тільки за одним випуском облігацій – "F", а також зобов’язання перед банками на 6 млрд 635,59 млн грн за обсягу власного капіталу 12 млрд 471,71 млн грн та загального обсягу активів 31 млрд 505,36 млн грн.

На сайті "Нової пошти" зазначається, що компанія має 110 терміналів та депо по всій країні, 8 найбільших терміналів знаходяться в Києві, Харкові, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.

Загалом лідер експрес-відправлень в Україні на 6 жовтня мав 44 983 точки сервісу, серед яких 14 336 — відділення та 30 647 – поштомати. У першому півріччі цього року мережа відділень зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів – більш ніж на 4 тис., до 28 326.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #прибуток #нова_пошта

