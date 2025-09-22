Інтерфакс-Україна
Економіка
07:18 22.09.2025

Тіньовий флот Росії становить 17% світових танкерів і дозволяє обходити санкції

Росія змогла обійти економічні санкції Заходу та продовжує отримувати прибуток від продажу нафти завдяки створенню тіньового флоту старих танкерів із сумнівною системою власності, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, тіньовий флот зараз становить близько 17% усіх активних нафтових танкерів у світі. На початку 2025 року у флоті налічувалося 940 суден, що на 45% більше, ніж роком раніше, зазначає дослідження S&P Global Market Intelligence.

"Після заборони ЄС на імпорт російської нафти морем Росії довелося переорієнтувати продажі на Індію та Китай, що потребувало більшої кількості суден і дозволяло обійти цінове обмеження. Судна почали використовувати сумнівне страхування або обходитися без нього, ходити під "третіми" прапорами та надсилати неправдиві дані про місцезнаходження, щоб приховати походження нафти", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #нафта #прибуток #санкції #рф

