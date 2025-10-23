ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

Державний ПриватБанк за результатами січня-вересня цього року отримав 50,6 млрд грн чистого прибутку, що на 5%, або 2,2 млрд грн перевищує показник за січень-вересень минулого року, йдеться у пресрелізі банку у четвер.

"Бізнес-результат без переоцінок, резервів під кредитні ризики та податків досяг 62,6 млрд грн, збільшившись на 15% (8,2 млрд грн) порівняно з аналогічним періодом 2024 року", – зазначила фінустанова.

За даними банку, він посідає перше місце на ринку за рівнем прибутковості, формуючи понад 43,5% прибутку банківського сектора до оподаткування. Наголошується, що такі свідчать про стійкість обраної бізнес-моделі та зростання операційної ефективності попри зовнішні виклики.

Згідно з релізом, з початку року чистий кредитний портфель банку зріс на 30 млрд грн (+27%), сягнувши 143 млрд грн станом на 30 вересня 2025 року. ПриватБанк, за його даними, посідає перше місце в Україні за обсягом кредитного портфелю, який охоплює майже 15% ринку. При цьому, частка ринку кредитів фізичних осіб становить майже 35%.

Протягом 9 місяців 2025 року кошти на рахунках клієнтів фізичних осіб збільшились на 59 млрд грн в еквіваленті (+13%), досягнувши 505 млрд грн, завдяки чому із часткою ринку 22,9% ПриватБанк є також лідером за обсягом депозитів як юридичних, так і фізичних осіб.

"Основою успішного фінансового результату банку є стабільні та зростаючі чисті процентні (+19%) та комісійні (+5%) доходи порівняно з 9 місяцями 2024 року", – йдеться в релізі.

Показник співвідношення витрат до доходів (коефіцієнт CIR) становить 24,07%, тоді як середній для усіх банків - 41,77%.

Загальні активи ПриватБанку, за даними НБУ, на 1 вересня 2025 року досягли 1,001 трлн грн, або 25,6% від всіх загальних активів банківської системи України.