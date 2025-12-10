IT-Enterprise розпочала 2-й етап цифрової трансформації виробництва румунської PGA Electric

Фото: IT-Enterprise

Українська продуктова ІТ-компанія IT-Enterprise розпочала другий етап цифровізації виробництва PGA Electric — одного з найбільших виробників кабельної продукції в Румунії з оборотом понад EUR38 млн і більше ніж 3000 клієнтів у країнах Європи.

"Другий етап сфокусований на підвищенні ефективності планування та управління виробництвом. Серед ключових задач - оптимальне планування та моделювання альтернативних виробничих сценаріїв, онлайн-моніторинг і контроль виконання замовлень, скорочення виробничих циклів і підвищення випускної потужності за рахунок цифровізації процесів", – йдеться у пресрелізі в середу.

На рівні управління підприємством проєкт має покращити контроль за операціями, зменшити запаси й забезпечити прозорість виробничих процесів із мінімізацією впливу людського чинника, додали в IT-Enterprise.

Зазначається, що тривалість другого етапу реалізації проєкту розрахована на пів року, після чого компанії продовжать масштабувати нові цифрові рішення для оптимізації виробництва. Вартість проєкту не розголошується.

Згідно з релізом, на першому етапі, який був реалізований у 2024 році за 8 місяців, було створено єдину цифрову базу даних, проведено автоматизацію підготовки виробництва та оптимізацію собівартості матеріалів із точним моделюванням витрат на нові продукти та угоди. В результаті PGA Electric скоротила виробничі витрати на 0,5–2 % і підвищила продуктивність завдяки комплексному впровадженню ERP-рішень IT-Enterprise.

"Другий етап впровадження — це перехід від цифровізації даних до цифровізації виробничої ефективності: технології дають змогу моделювати плани, управляти собівартістю та підсилювати конкурентоспроможність на європейському ринку. Для IT-Enterprise ця співпраця підтверджує, що українські ERP-рішення є повноцінними гравцями світового ринку цифрової трансформації виробництва", — наводяться в релізі слова СЕО IT-Enterprise Олега Щербатенка.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise працює понад 35 років, здійснює цифрову трансформацію реального сектору економіки. Серед заявлених клієнтів — "Інтерпайп", "Нібулон", "ДТЕК", "Суспільне мовлення", Фонд "Повернись живим", Кредіт Агріколь Банк, "Укрнафта", "Укрзалізниця".