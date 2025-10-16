FRACTAL впровадила консолідоване казначейство IT-Enterprise та досягла економії 1,7 млн грн на рік

Група компаній FRACTAL (раніше Netpeak Group) спільно з українською IT-компанією IT-Enterprise впровадила систему консолідованого казначейства, що забезпечує управління всіма фінансовими операціями, інтеграцію з міжнародними платіжними системами й банками в усьому світі й дозволяє заощаджувати приблизно 1,65 млн грн ($40 тис.) на рік завдяки автоматизації процесів.

"Нам важливо бачити єдину фінансову картину всієї групи в режимі реального часу. Саме для цього ми впровадили консолідоване казначейство на базі ERP-системи від IT-Enterprise, що дозволяє централізовано керувати всіма грошовими потоками та погоджувати платежі", – цитуються у релізі слова засновника групи компаній FRACTAL Артема Бородатюка.

Зазначається, що впровадження консолідованого казначейства дало змогу вибудувати процес, під час якого відстежуються етапи від подання заявки на оплату до підтвердження оплати і формування звітності.

"Наше завдання - дати клієнту стабільний і результативний продукт автоматизації. Тепер кожен, хто подає заявку на оплату, може в реальному часі бачити її статус — від моменту подання до фактичної оплати", – наводяться слова СЕО та засновника IT-Enterprise Олега Щербатенка.

Група компаній FRACTAL об’єднує 25 бізнесів у різних напрямах, зокрема, Venture builders - Kiss My Apps та Tonti Laguna Group; група диджитал-агентств - Netpeak Agencies Group;група соціальних проєктів - 31 Group; SaaS-компанії - Serpstat, Ringostat, AcademyOcean, Finerd;консалтингові компанії - Netpeak Core, Netpeak Talent, Netpeak New; диджитал-маркетингова агенція - Inweb та компанія кар’єрного розвитку в диджитал-сфері - Choice 31.

FRACTAL декларую ціль збільшити сумарний дохід групи до 1% ВВП України.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise здійснює цифрову трансформацію реального сектору економіки. Серед клієнтів — Interpipe, "Нібулон", ДТЕК, "Суспільне мовлення", Фонд Повернись живим, Райффайзен Банк, "Укрнафта", "Укрзалізниця" та інші. На ринку IT-компанія працює понад 35 років.