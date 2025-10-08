Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:49 08.10.2025

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

1 хв читати
Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1 млн у Finerd - ШІ-платформу для управління особистими та бізнес-фінансами, повідомив засновник FRACTAL Артем Бородатюк у Телеграм у середу.

Він зазначив, що у компанії вже були спільні успішні бізнеси, де партнером був co-founder Радомир Новкович, який 15 років автоматизував фінанси "сотень компаній" та майже 10 років тому зробив перший вихід з продуктом для фінансового обліку.

За словами Бородатюка, у фінтех-стартапі поки немає MVP (Minimum viable product) та ARR (Annual Recurring Revenue), тоді як щомісячні витрати складають $100 тис., але засновник FRACTAL вірить в ідею та co-founder.

Він додав, що доступ до продукту поки передбачається лише за запрошеннями.

Як повідомлялось, Fractal нещодавно придбала агенцію WhyNot?, а її новим генеральним директором стала інфлюенсер-маркетолог Валерія Романенко.

Теги: #ші #fractal #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:23 07.10.2025
Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

16:34 07.10.2025
"ArcelorMittal Кривий Ріг" за війну інвестував у виробництво $325 млн та знов скаржиться на високі ціни на е/е

"ArcelorMittal Кривий Ріг" за війну інвестував у виробництво $325 млн та знов скаржиться на високі ціни на е/е

10:54 07.10.2025
Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

10:58 06.10.2025
Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

10:52 03.10.2025
ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

14:21 01.10.2025
"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

14:03 29.09.2025
"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

19:24 26.09.2025
Інвестиції "Континентал" у 2026р. відповідатимуть рівню поточного року – $62-63 млн

Інвестиції "Континентал" у 2026р. відповідатимуть рівню поточного року – $62-63 млн

19:17 26.09.2025
"Астарта" 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

"Астарта" 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

18:11 26.09.2025
Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

ВАЖЛИВЕ

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ОСТАННЄ

Кабмін перерозподілив 14,7 млн грн на супроводження угоди зі створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА