Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1 млн у Finerd - ШІ-платформу для управління особистими та бізнес-фінансами, повідомив засновник FRACTAL Артем Бородатюк у Телеграм у середу.

Він зазначив, що у компанії вже були спільні успішні бізнеси, де партнером був co-founder Радомир Новкович, який 15 років автоматизував фінанси "сотень компаній" та майже 10 років тому зробив перший вихід з продуктом для фінансового обліку.

За словами Бородатюка, у фінтех-стартапі поки немає MVP (Minimum viable product) та ARR (Annual Recurring Revenue), тоді як щомісячні витрати складають $100 тис., але засновник FRACTAL вірить в ідею та co-founder.

Він додав, що доступ до продукту поки передбачається лише за запрошеннями.

Як повідомлялось, Fractal нещодавно придбала агенцію WhyNot?, а її новим генеральним директором стала інфлюенсер-маркетолог Валерія Романенко.