19:52 16.12.2025

Відеопродакшн-студія Location увійшла до складу групи Fractal після продажу частки

Гібридна венчурна студія Tonti Laguna Group (TLG) із групи ІТ-компаній Fractal придбала частку у відеопродакшн-студії Location, серед клієнтів якої, зокрема, МХП та Oriflame, повідомив засновник Fractal Артем Бородатюк.

"Location розвиватиметься у складі Tonti Laguna Group (TLG) — гібридної венчурної студії Fractal. Компанія продала TLG свою частку", - написав Бородатюк у Телеграм-каналі у вівторок.

Вартість угоди не розголошується.

За його словами, керівники Location залишаються на своїх позиціях, зокрема співзасновник та СЕО Олег Решетняк працюватиме у партнерстві з СЕО TLG Єлизаветою Чередниченко, а співзасновник Дмитро Соколовський продовжить керувати продакшн-процесами.

Бородатюк пояснив, що аргументами на користь придбання частки в Location було охоплення нею всіх етапів виробництва — від ідеї та зйомок до монтажу і просування контенту. Окрім того, Location спеціалізується на розробці концепцій каналів та стратегій розвитку, а також на продакшн-супроводі, додав засновник Fractal.

"До прикладу: на одному з каналів кількість підписників за рік зросла з 13 000 до 113 000. А середня кількість переглядів виросла з 10 000 на місяць до 6-7 мільйонів на піку", - наголосив Бородатюк.

За його словами, компанія також має два зали на 12 знімальних зон, що робить можливим працювати з різними форматами зйомок, а зали та техніку можна орендувати окремо.

Бородатюк наголосив, що у портфоліо команди Location також документальні проєкти з блогерами-мільйонниками, зокрема Ramina в Афганістані та Дмитром Варваруком у прифронтовому Часовому Ярі. Команда супроводжувала ці проекти на всіх етапах — від підготовки до зйомок та монтажу.

Як повідомлялось, група ІТ-компаній Fractal у листопаді придбала фінтех-компанію fint8 та наразі об’єднує 25 бізнесів у різних напрямах, зокрема, Venture builders - Kiss My Apps та Tonti Laguna Group; група диджитал-агентств - Netpeak Agencies Group; група соціальних проєктів - 31 Group; SaaS-компанії - Serpstat, Ringostat, AcademyOcean, Finerd; консалтингові компанії - Netpeak Core, Netpeak Talent, Netpeak New; диджитал-маркетингова агенція Inweb та компанія кар’єрного розвитку в диджитал-сфері Choice 31.

 

