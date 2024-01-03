IT-Enterprise: 2023-й став роком активного зростання і розвитку - компанія розширила співпрацю в оборонній сфері

IT-Enterprise - одна з найбільших продуктових IT-компаній в Україні, у 2023 році почала працювати з новою стратегією, розширила напрям співробітництва в оборонній сфері, залучила до штату приблизно 100 нових спеціалістів та у 2024 році планує приєднатися до "Дія.City", повідомила пресслужба компанії в середу.

"У 2023 році ми змогли переформатувати та стабілізувати процеси, працювати за новою стратегією. Попри всі виклики, рік був для нашої команди роком активного зростання та розвитку. Ми розширили роботу з клієнтами в ритейлі, із малим і середнім бізнесом. Ключовим став вектор із впровадження нашого досвіду та інновацій для завдань оборонної галузі", - заявив CEO компанії IT-Enterprise Олег Щербатенко.

За його словами, у 2022 році IT-Enterprise долала виклики першого року повномасштабної війни і була націлена на збереження команди, акумуляцію ресурсів для виконання проєктів, започаткованих спільно з владою та військовими.

"У 2023 році фактично ми стали цивільно-військовою компанією. Загалом для досягнення цілей протягом року залучили до роботи 100 нових фахівців... Ми розвиваємося, бачимо, наскільки цінними є наші можливості, і бачимо можливості на майбутнє", - заявив Щербатенко.

IT-Enterprise відновила роботу з АТ "Українська оборонна промисловість", розпочала проєкти з держпідприємством "Антонов", виконала замовлення для Агентства оборонних закупівель. Компанія працювала з Міністерством фінансів над формуванням державного бюджету, постачала рішення Національному агентству запобігання корупції та Національному антикорупційному бюро.

Крім цього, компанія почала співпрацю з фондом "Повернись живим" і нові етапи співпраці з компаніями "Нібулон", Fozzy group, Sportlife, Delta Sport.

За словами Щербатенка, IT-Enterprise створює продукти та впроваджує цифрові системи, які допомагають клієнтам бути ефективнішими, здійснює smart-трансформації, із використанням інноваційних інструментів та елементів Індустрії 4.0 та Індустрії 5.0, посилюючи стійкість компаній під час війни та на майбутнє.

Повідомляється, що у 2024 році IT-Enterprise продовжить працювати над оновленням ядра флагманського продукту ERP+ системи IT-Enterprise для великого бізнесу, а також над модернізацією лінійки MASTER:Бухгалтерія для малого, середнього та мікробізнесу.

Одним із пріоритетів залишається заміна ворожого софту з російським корінням 1С/BAS, повідомили в компанії.

Компанія продовжить розвивати сервіси SmartTender (електронний майданчик тендерних торгів), Anna Maly (діагностика промислового устаткування за допомогою ШІ), Signy (система цифрового підпису), SmartEAM та інноваційні розробки з використанням штучного інтелекту (зокрема, розвивати великі мовні моделі) і хмарних рішень, спрямованих на здешевлення продуктів для користувачів.

У планах - цього року долучитися до "Дія.City".

IT-Enterprise працює в Україні понад 35 років. Один із лідерів із впровадження SmartFactory- і SmartEAM-рішень, а також сучасних ERP-рішень. Серед клієнтів - Interpipe, Ferrexpo, "Нібулон", "Епіцентр К", "Укрпошта", "Укрзалізниця", Укрексімбанк, "Укрнафта", ДТЕК, Roshen, "Миронівський хлібопродукт", а також співпрацює із зарубіжними клієнтами Ducab, PGA Electric.

З перших днів повномасштабної війни команда IT-Enterprise спільно з органами влади оперативно реалізує критично важливі для України проєкти, зокрема облік гуманітарної допомоги, імпульс із відновлення процесу закупівель, релокацію бізнесу.

Засновник і СЕО компанії Щербатенко - послідовний популяризатор філософії Industry 4.0 та Industry 5.0, зазначає пресслужба.