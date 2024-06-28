ДТЕК намагається повернути в систему максимум пошкодженого обладнання ТЕС

Фахівці "ДТЕК Енерго" після кожної російської атаки намагаються по максимуму повернути в енергосистему пошкоджене обладнання, відновлювальні роботи тривають цілодобово, повідомив гендиректор компанії Ільдар Салєєв.

"Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити. З міркувань безпеки ми не говоримо зараз детально про відновлювальні роботи", - наводить його слова пресслужба ДТЕК.

За даними компанії, ТЕС ДТЕК зазнали російських атак понад 180 разів, унаслідок чого пошкоджено й втрачено 90% їхніх потужностей. Збитки, за попередніми оцінками, сягають $350 млн.

"Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу і наявності потрібного обладнання. (...) Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Усі наші об'єкти будуть відновлені рано чи пізно. Так само, як і здобута перемога України в цій війні", - зазначив Салєєв.

Він уточнив, що цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн, або близько $100 млн власних коштів ДТЕК.

"Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року", - додав він.

Раніше голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлана Онищук висловила думку, що Бурштинську ТЕС, яка неодноразово зазнавала російських обстрілів, не буде відновлено.