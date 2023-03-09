Події

12:38 09.03.2023

У Києві пошкоджено об'єкт енергоінфаструктури - Кличко

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У Києві пошкоджено об'єкт енергоінфаструктури - Кличко

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Києві пошкоджено енергооб'єкт, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Унаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об‘єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення. Всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути мешканцям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням", - запевнив Кличко.

Раніше повідомлялося, що після ракетної атаки 40% споживачів залишалися без опалення.

Теги: #київ #енергообладнання

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