У Києві пошкоджено об'єкт енергоінфаструктури - Кличко

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Києві пошкоджено енергооб'єкт, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Унаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об‘єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення. Всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути мешканцям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням", - запевнив Кличко.

Раніше повідомлялося, що після ракетної атаки 40% споживачів залишалися без опалення.