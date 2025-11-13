Інтерфакс-Україна
11:31 13.11.2025

Київська ТПП провела освітню програму з кібербезпеки для бізнесу в умовах цифрової війни

У Києві відбулася четверта, заключна освітня сесія з кібербезпеки, що вже восьмий рік поспіль об’єднує фахівців державного і приватного секторів у рамках місячника кібербезпеки в Україні. Захід, започаткований у 2018 році за ініціативи Торгово-промислової палати України, став майданчиком для обговорення стратегічних викликів, які постають перед державою, бізнесом і суспільством у цифрову епоху.

"Наше головее завдання це кіберпросвітницька функція в форматі приватнодержавного партнества. Ми прагнемо дати для бізнесу сучасні знання про новітні кіберзагрози та ефективні засоби захисту своїх компаній", - підкреслив перший віце-президент Київської ТПП, генеральний секретар організації Володимир Коляденко.

Цьогорічна програма охопила не лише аналіз кіберзагроз, а й практичні аспекти побудови системи кіберзахисту. Особливу увагу було приділено новим тенденціям, зокрема вступу в силу європейського законодавства у сфері кібербезпеки. У цьому контексті Київська торгово-промислова палата спільно з Київською міською державною адміністрацією провела спеціалізовану навчальну програму для керівників і власників бізнесу. Участь у ній взяли представники Верховної Ради, РНБО, Держспецзв’язку, кіберполіції, а також міжнародні партнери - серед них CISCO, ESET, Asters, CoreWin.

Учасники обговорили законодавчі зміни, виклики цифрової трансформації, ризики та можливості використання штучного інтелекту, а також алгоритми дій у разі кіберінцидентів. Прозвучали практичні кейси щодо захисту інформаційно-комунікаційних систем, протидії кібершахрайству та забезпечення кіберстійкості фінансового сектору. Особливий акцент зроблено на потребах малого та середнього бізнесу, який часто залишається найбільш вразливим до атак.

Голова Держспецзв’язку Олександр Потій наголосив на важливості формування прозорих правил гри та розвитку навчальних програм. Він підкреслив, що саме приватний сектор формує ринок праці та сервісів, але наразі в Україні бракує понад 7,5 тисяч фахівців у сфері кіберзахисту. Водночас, за його словами, існує хибне уявлення про Держспецзв’язку як каральний орган, тоді як насправді відомство працює над створенням сучасної інфраструктури кібербезпеки.

Керівник управління з питань інформаційної безпеки служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки апарату РНБО Володимир Звєрєв у своїй презентації назвав кібербезпеку стовпом національної стійкості та інструментом мобілізації держави, бізнесу і суспільства. Він акцентував на важливості створення національної системи доменних імен, що дозволяє захищати компанії від компрометації, та підкреслив стратегічний пріоритет - технологічний суверенітет України. За його словами, українські технології вже стали конкурентоспроможними на світовому ринку.

Учасники заходу зійшлися на думці, що кібербезпека - це не лише технічне питання, а й інструмент державної політики, що вимагає системного підходу, міжсекторальної взаємодії та постійного навчання. Штучний інтелект, який дедалі активніше використовується як атакувальниками, так і захисниками, стає новим полем змагання у цифровій війні, яка триває щодня - і вимагає від України максимальної мобілізації знань, ресурсів і рішень.

Теги: #рнбоу #держспецзвязку #коляденко #кібербезпека #освіта #ктпп #засульський

