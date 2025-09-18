Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:04 18.09.2025

Київська ТПП бере участь у Генеральній Асамблеї Ганзейського Парламенту в Гданську

2 хв читати
Київська ТПП бере участь у Генеральній Асамблеї Ганзейського Парламенту в Гданську
Фото: https://www.facebook.com/kyivcci

17–19 вересня 2025 року у місті Гданськ (Республіка Польща) проходить Генеральна Асамблея Ганзейського Парламенту – однієї з найбільших міжнародних платформ для співпраці торгово-промислових палат, бізнес-асоціацій та підприємців країн Балтійського й Північного морів.

Київська торгово-промислова палата є дійсним членом Ганзейського Парламенту та бере активну участь у його роботі. У цьогорічній Асамблеї українську бізнес-спільноту представляє Президент Київської ТПП Микола Засульський.

Програма заходу передбачає ділові форуми, панельні дискусії та обговорення спільних проєктів, зокрема у сферах інновацій, підтримки малого та середнього бізнесу, а також розширення торговельно-економічного партнерства між європейськими країнами та Україною.

Особливу увагу в межах Асамблеї приділено темі міжнародної підтримки України з боку європейських країн, які послідовно виступають за поглиблення економічної співпраці та допомогу українським підприємцям у збереженні й розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів.

У рамках візиту Микола Засульський провів переговори з Головою Ганзейського Парламенту паном Максом Хогефорстером та Директором Померанської торгово-промислової палати пані Малгожатою Вокач-Забровською. Під час зустрічей обговорювалися питання поглиблення економічної співпраці, реалізації спільних проєктів та підтримки українських підприємців на міжнародних ринках.

"Сьогодні надзвичайно важливо, щоб український бізнес мав можливість бути почутим на міжнародному рівні. Ми презентуємо потенціал українських підприємців та шукаємо нові можливості для інтеграції в європейські економічні мережі", – підкреслив Микола Засульський.

"Співпраця в межах Ганзейського Парламенту відкриває для українських компаній додаткові можливості у сфері торгівлі, інвестицій та інновацій. Київська ТПП завжди готова бути партнером у розвитку таких проєктів", – додав Президент Київської ТПП.

Участь Київської торгово-промислової палати в Генеральній Асамблеї сприятиме посиленню міжнародного економічного діалогу, залученню нових партнерів і формуванню спільних ініціатив, спрямованих на підтримку підприємництва, інноваційного розвитку та подальшу інтеграцію України до європейського економічного простору.

Теги: #засульський #гданськ #ктпп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 03.09.2025
Київська ТПП та посольство Єгипту домовилися про підтримку українського бізнесу в Африці

Київська ТПП та посольство Єгипту домовилися про підтримку українського бізнесу в Африці

18:14 02.09.2025
Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

12:55 01.09.2025
Київська ТПП посилює підтримку підприємництва та міжнародного партнерства та активізує бізнес улітку попри виклики війни

Київська ТПП посилює підтримку підприємництва та міжнародного партнерства та активізує бізнес улітку попри виклики війни

12:57 18.06.2025
Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

14:15 10.03.2025
Головна подія з продажів KCCI SALES FORUM пройде 20 березня в КТПП

Головна подія з продажів KCCI SALES FORUM пройде 20 березня в КТПП

19:36 06.02.2025
Київська торгово-промислова палата зібрала представників бізнесу, влади та партнерів

Київська торгово-промислова палата зібрала представників бізнесу, влади та партнерів

13:21 17.07.2024
В Києві відбулося нагородження переможців конкурсу "Столичний стандарт якості"

В Києві відбулося нагородження переможців конкурсу "Столичний стандарт якості"

17:51 12.07.2023
Сімейні цінності на першому місці - Київська ТПП нагородила переможців конкурсу

Сімейні цінності на першому місці - Київська ТПП нагородила переможців конкурсу

17:49 30.12.2022
Ще один центр оформлення українських документів відкрито у польському Гданську

Ще один центр оформлення українських документів відкрито у польському Гданську

15:36 07.06.2021
Пропоноване значне розширення поняття контрабанди негативно позначиться на бізнесі - КТПП

Пропоноване значне розширення поняття контрабанди негативно позначиться на бізнесі - КТПП

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

У Тернополі запрацював центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

Пам’ять, що перетворюється на силу: історія вірменського добровольця Геворга Мкртчяна

Максим Чернявський представив X-Finder - бездротовий металошукач для безпечного розмінування

У Києві відбулася 17-та Міжнародна конференція PrivateLabel & FMCG Master-2025

Комісії Київради підтримали звернення до президента про звільнення очільника Деснянської РДА Бахматова за аморальні дії

У яку школу віддати дитину? Очну чи дистанційну?

"Інформація - це зброя": Громадсько-військовий рух закликав протидіяти історичним маніпуляціям Кремля

ОТП БАНК нарощуватиме фінансову підтримку бізнесу - Алла Бініашвілі

Як почати бізнес без великих вкладень під час кризи

Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА