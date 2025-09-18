Київська ТПП бере участь у Генеральній Асамблеї Ганзейського Парламенту в Гданську

Фото: https://www.facebook.com/kyivcci

17–19 вересня 2025 року у місті Гданськ (Республіка Польща) проходить Генеральна Асамблея Ганзейського Парламенту – однієї з найбільших міжнародних платформ для співпраці торгово-промислових палат, бізнес-асоціацій та підприємців країн Балтійського й Північного морів.

Київська торгово-промислова палата є дійсним членом Ганзейського Парламенту та бере активну участь у його роботі. У цьогорічній Асамблеї українську бізнес-спільноту представляє Президент Київської ТПП Микола Засульський.

Програма заходу передбачає ділові форуми, панельні дискусії та обговорення спільних проєктів, зокрема у сферах інновацій, підтримки малого та середнього бізнесу, а також розширення торговельно-економічного партнерства між європейськими країнами та Україною.

Особливу увагу в межах Асамблеї приділено темі міжнародної підтримки України з боку європейських країн, які послідовно виступають за поглиблення економічної співпраці та допомогу українським підприємцям у збереженні й розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів.

У рамках візиту Микола Засульський провів переговори з Головою Ганзейського Парламенту паном Максом Хогефорстером та Директором Померанської торгово-промислової палати пані Малгожатою Вокач-Забровською. Під час зустрічей обговорювалися питання поглиблення економічної співпраці, реалізації спільних проєктів та підтримки українських підприємців на міжнародних ринках.

"Сьогодні надзвичайно важливо, щоб український бізнес мав можливість бути почутим на міжнародному рівні. Ми презентуємо потенціал українських підприємців та шукаємо нові можливості для інтеграції в європейські економічні мережі", – підкреслив Микола Засульський.

"Співпраця в межах Ганзейського Парламенту відкриває для українських компаній додаткові можливості у сфері торгівлі, інвестицій та інновацій. Київська ТПП завжди готова бути партнером у розвитку таких проєктів", – додав Президент Київської ТПП.

Участь Київської торгово-промислової палати в Генеральній Асамблеї сприятиме посиленню міжнародного економічного діалогу, залученню нових партнерів і формуванню спільних ініціатив, спрямованих на підтримку підприємництва, інноваційного розвитку та подальшу інтеграцію України до європейського економічного простору.