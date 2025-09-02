Інтерфакс-Україна
Події
18:14 02.09.2025

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

1 хв читати
Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Українська пошуково-рятувальна команда важкого класу (HUSAR MRC Ukraine) з 1 по 5 вересня проходить зовнішню переатестацію відповідно до вимог міжнародних стандартів INSARAG у м. Гданськ (Польща), повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється у телеграм-каналі ДСНС у вівторок, 67 фахівців ДСНС України мають підтвердити готовність брати участь у ліквідації масштабних наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до міжнародних стандартів. Така переатестація проводиться 1 раз на 5 років.

Повідомляється, що захід проводиться у форматі симуляції, де команда реагує на наслідки умовного землетрусу магнітудою 7,5 балів у "Республіці Новоленд". За сценарієм, епіцентр землетрусу знаходиться поблизу міста Гданськ, що призвело до значних руйнувань інфраструктури та великої кількості постраждалих. Українські рятувальники мають відпрацювати мобілізацію, проходження кордону та митні процедури; проведення пошуково-рятувальних робіт; використання методології INSARAG, зокрема, координацію з місцевими органами влади (LEMA) та іншими міжнародними командами; взаємодію з міжнародними партнерами.

Наразі українська команда встановила базовий табір, провела розвідку, під час якої визначила локації, та почала пошуково-рятувальні роботи.

На всіх етапах фахівців ДСНС оцінюють міжнародні класифікатори з 9 країн світу, які надають експертні висновки та рекомендації.

Теги: #husar_mrc_ukraine #дснс #гданськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 31.08.2025
Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

14:48 30.08.2025
УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

22:15 29.08.2025
ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

16:46 29.08.2025
Екскерівник ДСНС Київщини підозрюється у привласненні коштів на будівництві пожежного депо

Екскерівник ДСНС Київщини підозрюється у привласненні коштів на будівництві пожежного депо

12:24 28.08.2025
У ДТП на Кіровоградщині загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 6 постраждали – ДСНС

У ДТП на Кіровоградщині загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 6 постраждали – ДСНС

09:16 28.08.2025
Дніпропетровщина: БпЛА ворога вночі пошкодили сільгосппідприємства та транспорт

Дніпропетровщина: БпЛА ворога вночі пошкодили сільгосппідприємства та транспорт

09:40 26.08.2025
Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

15:23 23.08.2025
На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

12:54 23.08.2025
Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі Донецької області, ніхто не постраждав – ДСНС

Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі Донецької області, ніхто не постраждав – ДСНС

08:53 23.08.2025
Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС

Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

У Львові попрощалися з Парубієм

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Очільник КМВА: на базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів для допомоги постраждалим від російських атак

Окупанти передислокували кілька частин з Сумської та Херсонської області в Донецьку – ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА