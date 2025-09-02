Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Українська пошуково-рятувальна команда важкого класу (HUSAR MRC Ukraine) з 1 по 5 вересня проходить зовнішню переатестацію відповідно до вимог міжнародних стандартів INSARAG у м. Гданськ (Польща), повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється у телеграм-каналі ДСНС у вівторок, 67 фахівців ДСНС України мають підтвердити готовність брати участь у ліквідації масштабних наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до міжнародних стандартів. Така переатестація проводиться 1 раз на 5 років.

Повідомляється, що захід проводиться у форматі симуляції, де команда реагує на наслідки умовного землетрусу магнітудою 7,5 балів у "Республіці Новоленд". За сценарієм, епіцентр землетрусу знаходиться поблизу міста Гданськ, що призвело до значних руйнувань інфраструктури та великої кількості постраждалих. Українські рятувальники мають відпрацювати мобілізацію, проходження кордону та митні процедури; проведення пошуково-рятувальних робіт; використання методології INSARAG, зокрема, координацію з місцевими органами влади (LEMA) та іншими міжнародними командами; взаємодію з міжнародними партнерами.

Наразі українська команда встановила базовий табір, провела розвідку, під час якої визначила локації, та почала пошуково-рятувальні роботи.

На всіх етапах фахівців ДСНС оцінюють міжнародні класифікатори з 9 країн світу, які надають експертні висновки та рекомендації.