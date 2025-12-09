Інтерфакс-Україна
08:40 09.12.2025

Росіяни пошкодили пожежно-рятувальну частину під час удару в Запорізькій області

Російські війська пошкодили пожежно-рятувальну частину під час удару в Запорізькій області, повідомляє Держслужба з НС.

"Запорізька область: внаслідок російського удару пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Вночі військові рф здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю.

На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.

 

Теги: #пошкодження #запорізька #дснс

