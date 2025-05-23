Інтерфакс-Україна
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12:28 23.05.2025

Київська торгово-промислова палата продовжує гуманітарну місію: допомога для Новгород-Сіверської громади

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20–21 травня делегація Київської торгово-промислової палати на чолі з президентом Миколою Засульським передала гуманітарну допомогу мешканцям прикордонного регіону. Це чергова ініціатива в межах багаторічного партнерства, яке стало традицією підтримки Новгород-Сіверської громади.

Широка підтримка та залучення партнерів

До складу делегації увійшли представники КТПП, благодійних і громадських організацій, медики, психологи та підприємці. Серед них — директор держпідприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Павло Кривонос, перший віцепрезидент КТПП Володимир Коляденко, директорка департаменту практичної психології Галина Кокта, директор БФ «Серце до серця» Леонід Соколов, меценат Дмитро Верховський, керівник ГО «Чернігівське земляцтво» Валерій Демченко, директор МБФ «СВЄТОВИД» Андрій Бондар та інші.

Гуманітарна допомога охопила різні напрямки, зокрема забезпечення військової адміністрації, родин загиблих захисників, дитячих будинків сімейного типу та медичних закладів. До громади передано спорядження, продукти харчування, медикаменти, побутову техніку та канцелярські товари.

Вдячність та подальші плани

Міський голова Новгород-Сіверського Людмила Ткаченко наголосила, що така співпраця є внеском у спільну перемогу та відчутною підтримкою громади. Окремі подарунки міській раді та військовій адміністрації передав Павло Кривонос, а керівник «Чернігівського земляцтва» Валерій Демченко підкреслив важливість системної допомоги регіону.

Ця ініціатива стала можливою завдяки спільним зусиллям Новгород-Сіверського відділення «Чернігівського земляцтва», партнерських організацій і благодійних фондів. Серед ключових партнерів — Food Bank Ukraine, БФ «Юнайтед Юкрейн», МБФ «СВЄТОВИД», видавнича корпорація RNK – Ranok, БФ «Ранок-Україна» та інші.

Попереду — нові проєкти на підтримку громади, що реалізовуватимуться завдяки єдності та співпраці.

 

Теги: #київська_торгово_промислова_палата

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