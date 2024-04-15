Пресрелізи

13:50 15.04.2024

Шанс заявити про себе: долучайся до конкурсу "Столичний стандарт якості"

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Київська торгово-промислова палата за дорученням Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою підтримки столичних виробників, визначення продукції і послуг високої якості та інформування про них споживачів оголошує про проведення  конкурсу "Столичний стандарт якості".

Мета конкурсу – не лише визначення найбільш якісних товарів київських виробників, але й оцінка спроможності підприємств випускати якісну продукцію протягом тривалого часу.

“Столичний стандарт якості” надає столичному виробнику наступні можливості та перспективи:

  • продукція, товари, послуги яким  присвоєно диплом і надана можливість використання знаку “Столичний стандарт якості” безумовно  впізнаються на ринку і мають можливість  користуватися більшим попитом;
  • інформація про підприємства і дипломовану знаком продукцію розсилається по всіх регіонах України, до Торгово-промислових палат 35 країн світу, з якими Київська торгово-промислова палата має угоди про співробітництво;
  • інформація про дипломовану продукцію розміщується також у журналі “Ділова панорама” , які випускають Київською ТПП , на сайті Київської торгово-промислової палати та соціальних мережах;
  • підприємства-дипломанти залучаються до участі в міжнародних зустрічах, круглих столах та інших заходах, які проходять в Київській торгово-промисловій палаті;

 Переможцям вручається відзнака "Столичний стандарт якості", диплом  встановленого зразку та надається право маркування своїх виробів відповідним знаком.

    Кінцевий термін подачі заявок – 30 квітня 2024 року

Інформацію щодо конкурсу можна отримати за тел. 235-82-95 , (096)224-85-97, e-mail: [email protected] або на сайті Київської ТПП

 

 

Теги: #конкурс #київська_торгово_промислова_палата

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