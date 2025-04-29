Міносвіти і Мінцифри розробили рекомендації щодо відповідального використання ШІ в закладах вищої освіти

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Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації України спільно з експертами розробили рекомендації щодо відповідального використання штучного інтелекту (ШІ) в закладах вищої освіти.

Згідно з повідомленням Міносвіти, рекомендації підкажуть, як складати якісні запити, розробляти завдання й обирати корисні ШІ-інструменти.

Зокрема: для викладачів — генерування й перевірка тестів, створення презентацій, аналіз навчальних досягнень студентів тощо; для студентів — пошук інформації для наукових робіт, підготовка до іспитів, генерація ідей для презентацій та есе, отримання зворотного звʼязку на наукові роботи, вивчення мов; для керівників закладів вищої освіти — оптимізація адміністративних процесів, як-от: заповнення документації, відповіді на запитання студентів тощо.

Зазначається, що у документі також розвінчують поширені міфи про ШІ — зокрема про те, що він загрожує академічній доброчесності, витісняє викладачів чи є надто дорогим у впровадженні.

Окрему увагу в рекомендаціях надано безпековому складнику інтеграції ШІ-інструментів — принципам контролю з боку людини, конфіденційності, управлінню даними, прозорості та недискримінації.

"Заклади вищої освіти можуть ознайомитися з прикладами впровадження політик щодо використання ШІ, які базуються на найкращих практиках іноземних освітніх закладів. У документі розглядають різні сценарії інтеграції ШІ в навчальний процес — від певних обмежень до заохочування використання ШІ залежно від типу завдання та на розсуд викладача", - йдеться в повідомленні.

Ознайомитися з рекомендаціями можна за посиланням: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2025/04/24/shi-v-zakladakh-vyshchoi-osvity-24-04-2025.pdf