Всі виплати "Національного кешбеку" за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки

Програма "Національний кешбек" продовжує діяти, виплати по ній не скасовано, їх лише тимчасово було затримано через технічний процес погодження, заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Виплата кешбеку за серпень відбудеться протягом наступного тижня у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати", – сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Соболев пояснив затримку виплати тим, що фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила початково прогнозовану.

"Зауважу, що виплата за серпень є найбільшою за весь час діяльності програми. Наступним етапом почнуться виплати за вересень", – зазначив міністр.

Він нагадав, що програма "Національний кешбек" – державний інструмент підтримки українського виробництва, який довів свою ефективність.

"Є багато запитів на її продовження і розширення на інші види продукції від самих виробників", – наголосив глава Мінекономіки.

Він подякував всім українцям, які продовжують користуватися програмою і щодня роблять вибір на користь саме українського виробника.

"Ваша участь допомагає програмі продовжуватись. Кожна покупка українського товару – це внесок у стабільність економіки", - підсумував Соболев.