Обсяг виплаченого нацкешбеку зріс на 3,5% у липні

Держава виплатила 3,6 млн учасникам програми "Національний кешбек" 507 млн грн, що на 17 млн грн, або 3,5% більше, за результати у червні, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"У липні українці придбали товарів, зареєстрованих у програмі, на рекордні 5,07 млрд грн. Це понад 66% від загальної суми, яку вони витратили у вересні-грудні минулого року", - процитували в установі заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Як повідомлялось, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Станом на кінець серпня-2025 у програмі зареєструвалося 1820 виробників, а кешбек доступний на 373,3 тис. споживчих товарів українського виробництва.