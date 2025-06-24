Інтерфакс-Україна
Економіка
13:26 24.06.2025

Фінкомітет Ради закликає збільшити фінансування "єОселі" за рахунок Нацкешбеку та інших неефективних програм

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Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує збільшити фінансування іпотечної програми "єОселя" за рахунок неефективних програм Міністерства економіки, зокрема, "Національного кешбеку".

Як йдеться у рішенні комітету у вівторок, сучасного фінансування програми не вистачає, тому збільшення фінансування програми "єОселя" передусім має забезпечуватися за рахунок скорочення неефективних програм Міністерства економіки (зокрема, програми "Національний кешбек") та інших доступних джерел.

Крім того, пропонується усунення дискримінаційних норм про збільшення процентної ставки для звільнених військовослужбовців за контрактом та членів сімей загиблих військовослужбовців за контрактом.

Зазначається, що на мобілізованих має поширюватися пільгова кредитна ставка: 3% річних упродовж перших десяти років дії кредитного договору, а починаючи з 11-го року - 6% річних.

Теги: #фінкомітет #єоселя #нацкешбек

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