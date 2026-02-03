РФ атакувала обʼєкти енергетики в Одеській області – "ДТЕК"

Російські агресори вчергове атакували енергообʼєкти в Одеській області, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Одещина: ворог знову вдарив по енергетиці. І знову пошкодження значні, а відновлення потребує часу. Наші бригади працюють на місцях", - написав "ДТЕК" в Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше "ДТЕК" повідомив про нічні удари по його ТЕС, які призвели до значних пошкоджень обладнання.

За інформацією Міністерства енергетики, сьогодні під ударом були вісім областей України. РФ атакувала кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами по багатоповерхівках і електростанціях - по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Унаслідок цього сотні тисяч сімей цілеспрямовано залишені без тепла, наголосило відомство.