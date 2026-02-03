Швеція надає додаткові EUR65 млн на проєкти сталого управління відходами в Україні

Фото: Nefco

Швеція надала додатковий внесок у розмірі 700 млн шведських крон (приблизно EUR65 млн) до Програми зеленого відновлення України НЕФКО, ці кошти будуть спрямовані на проєкти сталого управління відходами, підтримці децентралізації та прискоренні зеленого переходу, повідомляє пресслужба НЕФКО.

Загальний внесок Швеції до Програми зеленого відновлення України НЕФКО з урахуванням цих коштів становить EUR82,3 млн.

Нова ініціатива об’єднує скандинавські експертні організації: НЕФКО виступає керівником фонду та відповідає за впровадження програми у тісній співпраці з Sida, SALAR International, Avfall Sverige та іншими шведськими інституціями.

"Ми впроваджуємо проєкти з підвищення енергоефективності в Україні за підтримки Швеції вже 20 років, і для нас честь, що Sida обрала НЕФКО керівником фонду й доручила нам разом із ключовими шведськими партнерами розробити нові ініціативи та проєкти, що сприятимуть довгостроковій зеленій відбудові України", — зазначає Ульф Бойо, віцепрезидент, керівник департаменту Східної Європи НЕФКО.

Спільна мета названих інституцій щодо покращення муніципального управління відходами в Україні — стимулювання інвестицій, які сприятимуть трансформації української галузі управління відходами і впровадження інклюзивних та екологічно чистих послуг з фокусом на післявоєнній зеленій відбудові країни.

"Ця співпраця демонструє непохитну відданість Швеції відновленню України та зеленому майбутньому. Поєднуючи шведські ресурси та експертизу НЕФКО, ми прагнемо досягти відчутного покращення громадських послуг, стану довкілля та якості життя українців", - зазначає Малін Перхульт, керівниця українського департаменту Sida.

Як повідомлялось, у Стратегії Швеції щодо підтримки відбудови України на 2023–2027 роки стале управління відходами визначається як ключовий компонент зеленого переходу України та наголошується, що країна має нагальну потребу в організації належного поводження й перероблення матеріалів, утворених унаслідок руйнування будівель і інфраструктури (відходи руйнувань/будівельні відходи), а також модернізації систем управління відходами шляхом інфраструктурних інвестицій, які супроводжуються заходами з розвитку потенціалу та одночасним проведенням реформ.

Зазначається, що в рамках цього траншу синергія між різними шведськими інституціями сприятиме скоординованому підходу до відбудови України. Заходи у сфері управління відходами включатимуть фіксацію та оцінку наявної інфраструктури і систем, визначення прогалин та можливостей, а також вивчення інноваційних механізмів запобігання утворенню відходів, їхнього повторного використання та переробки. Це передбачає проведення техніко-економічних обґрунтувань та ініціювання інвестиційних проєктів, спрямованих на модернізацію систем та підвищення їхньої стійкості. Ці заходи реалізовуватимуться в межах чинної Програми з посилення муніципального управління відходами в Україні, що фінансується Sida та реалізується під керівництвом SALAR International і Avfall Sverige.

Напрям децентралізації є частиною чинної програми Polaris, яка фінансується Sida та реалізується під керівництвом SALAR International, і має на меті посилити спроможність громад надавати громадські послуги, особливо в найбільш постраждалих від війни регіонах України. Заходи в усіх трьох напрямах розроблятимуться та впроваджуватимуться відповідно до стандартів і вимог ЄС.

Наразі НЕФКО реалізує в Україні понад 60 проєктів зеленої відбудови, що фінансуються Швецією, Європейським Союзом, Данією, Фінляндією, Ісландією та Норвегією. Серед них - пілотний проєкт вартістю EUR6 млн, спрямований на впровадження екологічних практик відбудови та управління будівельними відходами в Ірпені на Київщині, ще внаслідок повномасштабного вторгнення Росії було зруйновано понад 900 будівель. Крім того, в західних і центральних регіонах України реалізуються проєкти, що фінансуються Швецією через НЕФКО та спрямовані на терміновий ремонт, модернізацію й розвиток систем централізованого теплопостачання, а також інфраструктури водопостачання і водовідведення.

НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських "зелених" рішень на світових ринках. Заснована у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В рамках Програми зеленого відновлення України НЕФКО наразі мобілізовано понад EUR400 млн від ЄС, Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. В Україні з 2010 року реалізовано понад 300 проєктів більш ніж у 100 муніципалітетах.

Шведське агентство з міжнародної співпраці та розвитку Sida — державна установа, що працює над покращенням умов життя людей, які живуть у бідності та зазнають утисків по всьому світу. Sida діє від імені уряду та парламенту Швеції, а діяльність агентства фінансується за рахунок податкових надходжень Швеції. www.sida.se

SALAR International є частиною Шведської асоціації місцевих влад та регіонів (SALAR) і працює на глобальному рівні для зміцнення демократії та належного врядування на місцевому рівні. Спираючись на експертизу SALAR та шведський досвід місцевого самоврядування і децентралізації, SALAR International розробляє та впроваджує проєкти з урахуванням місцевого контексту, викликів і реалій країн-партнерів. www.salarinternational.se

Шведська асоціація з управління відходами Avfall Sverige — це галузеве об’єднання зацікавлених сторін у сфері управління відходами та їхньої переробки, засноване у 1947 році. Avfall Sverige прагне впроваджувати екологічні та інноваційні рішення у сфері управління відходами, співпрацюючи з іншими організаціями на засадах соціальної відповідальності.