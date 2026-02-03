Інтерфакс-Україна
Економіка
11:50 03.02.2026

ДПС виявила у 10 торгових мережах схеми дроблення бізнесу з можливим ухиленням від податків на 1 млрд грн

Державна податкова служба України (ДПС) виявила 10 торгових мереж - ритейлерів, що займаються роздрібним продажем побутової техніки, електроніки, одягу взуття та продуктів харчування, котрі використовували схеми так званого дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань.

"Можливе ухилення від сплати податків становить щонайменше 1 млрд грн. До схеми вони залучили понад 800 фізичних осіб - підприємців", - йдеться в публікації на сайті ДПС.

В ДПС пояснили, що застосування такого підходу передбачає штучний поділ великих або середніх прибуткових компаній на десятки чи сотні ФОП які працюють на спрощеній системі оподаткування. Це дозволяє бізнесу формально залишатися в межах установлених лімітів доходів та уникати сплати податків у повному обсязі. Після досягнення одним підприємцем граничного обсягу доходу до схеми вводиться інший ФОП для продовження діяльності, проте мережа продовжує працювати як єдина структура з тими самими торговими приміщеннями персоналом товарами та брендом.

В ДПС зазначають, що дроблення бізнесу не має ділової мети та використовується виключно для штучного зменшення податкового навантаження. Наразі матеріали щодо виявлених фактів передано до Бюро економічної безпеки України (БЕБ). За вказаними матеріалами проводяться досудові розслідування.

 

Теги: #бізнес #дпс #податки

