19:29 07.11.2025

На Чернігівщині створять індустріальний парк, де виготовлятимуть варення і компоти

У розвитку індустріальних парків (ІП) намітився цікавий тренд - громади починають консультації з майбутніми інвесторами задовго до подання документів на внесення в державний реєстр, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Це точно краще, ніж мати реєстрацію, а роками залишатися без промислових виробництв на території парку", - написав він у Facebook.

Як приклад нардеп навів Носівську міськраду (Чернігівська обл.), яка підписала договір з ПП "Тепличне" щодо створення та розвитку ІП "Носівські господарства". На території майбутнього парку площею 14 га планується збудувати виробництво варення та компотів.

Крім того, компанія "ДК-Індастріал" у міськраді Умані (Черкаська обл.) презентувала проект створення ІП "Агроінноваційний хаб" на земельній ділянці площею близько 23 га в межах міста. Наразі триває доопрацювання концепції майбутнього ІП.

Городенківська міськрада (Івано-Франківська обл.) схвалила ініціативу компанії "ГЦЗ 22" щодо створення ІП "Покуття" на території колишнього цукрового заводу площею 27,56 га.

Подільська міськрада (Одеська обл.) передала в оренду на 30 років компанії "Еко Рішення" земельну ділянку площею 37,39 га для розвитку ІП "Південний".

Новий логістичний центр класу "А" FROST HUB Vinnytsia з мультитемпературними складами площею 17 тис. кв. м побудують у Вінниці на території ІП "ВінІндастрі". Угоду про участь в ІП і суборенду земельної ділянки керівники проекту підписали з КП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій". Старт будівельних робіт заплановано на весну 2026 року, розповів Кисилевський у дайджесті індустріальних парків за жовтень.

 

