Інтерфакс-Україна
Події
07:51 02.08.2025

У Вінниці стався конфлікт між ТЦК та представниками ГО через затримання чоловіка, що ухилявся від служби - поліція

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У Вінниці стався конфлікт між ТЦК та представниками ГО через затримання чоловіка, що ухилявся від служби - поліція

У Вінниці стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою громадян, зокрема, представників громадської організації на тлі затримання чоловіка, який перебував у розшуку та ухиленні від служби, повідомляє Національна поліція вінницької області.

"Попередньо встановлено, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, конфлікт відбувався біля вінницького стадіону. До установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкта.

За інформацією учасників заходу, до них застосовували сльозогінний газ.

Наразі поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

За даними місцевих пабліків, вранці 1 серпня на стадіон "Локомотив" начебто привезли близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів. Згодом там почали збиратися жінки, підлітки та родичі мобілізованих. Протестувальники вимагали відпустити людей. На місце інциденту прибули близько десяти екіпажів Нацполіції. Присутні виламали двері входу на стадіон. Близько 23:30 в хід пішли перцові балончики. Почалися перші затримання.

 

Теги: #тцк #вінниця #конфлікт

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