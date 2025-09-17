Інтерфакс-Україна
Медицина
22:00 17.09.2025

Зниженню попиту на продукцію фармкомпанії "Дарниця" могло сприяти незниження цін після скасування маркетингових платежів

2 хв читати
Зниженню попиту на продукцію фармкомпанії "Дарниця" могло сприяти те, що компанія не знизила відпускні ціни після скасування маркетингових платежів аптекам, а також підвищення цін наприкінці 2024-початку 2025 року, вважає виконавча директорка мережі "Аптека 9-1-1" Юлія Клименюк.

"Припускаємо, що не останню роль у зниженні попиту на продукцію компанії "Дарниця" зіграв стрімкий стрибок цін на таку продукцію наприкінці 2024 - на початку 2025 року, а також той факт, що "Дарниця" не здійснила пропорційного зниження відпускних цін після скасування маркетингових виплат. Такий висновок можна зробити, аналізуючи динаміку цін, яка не виправдала очікувань ринку", - сказала вона агентству Інтерфакс-Україна, коментуючи інформацію в ЗМІ щодо призупинення виробництва фармкомпанією через конфлікт з аптечними мережами.

Клименюк зазначила, що "ситуація, з якою зіткнулася компанія "Дарниця", є відображенням фундаментальних зрушень на фармацевтичному ринку, а не результатом цілеспрямованого конфлікту чи уявної змови".

"По-перше, не слід ігнорувати поточну ринкову кон'юнктуру: загальне скорочення обсягу ринку через воєнні дії, фактичне зменшення кількості споживачів та аптек. По-друге, виконуючи доручення президента України аптечні мережі взяли на себе зобов'язання забезпечити українців доступнішими лікарськими засобами. Скасування маркетингових договорів з 1 березня 2025 року, а також запровадження Національного каталогу цін, поставило всіх виробників в умови, де ключовим фактором вибору для аптеки та пацієнта стала ціна. Одним із результатів такої ситуації стало природне зміщення попиту споживачів у бік більш доступних препаратів", - сказала вона.

Клименюк зауважила, що "саме таку тенденцію ми спостерігаємо щодо "Цитрамон-Дарниця", коли споживачі почали віддавати перевагу "Цитрамон", зокрема, виробництва "Лубнифарм", який на понад 10% дешевший".

Клименюк також вважає, що у умовах, коли "Дарниця" припинила зусилля, спрямовані на просування своєї продукції на ринку, включаючи рекламу, "падіння попиту на продукцію є логічним та очікуваним результатом".

"Ми переконані, що шлях до здорового ринку лежить не в публічних звинуваченнях, а у професійному діалозі задля головної мети — забезпечення українців якісними та доступними ліками", - підкреслила Клименюк.

Як повідомлялося, за повідомленням видання "Економічна правда", ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"" (Київ) призупинила виробництво через переповненість складів, яка виникла через конфлікт з аптечними мережами.

Агентство "Інтерфакс-Україна" звернулось до компанії з приводу коментаря щодо ситуації, що виникла, але поки не отримало відповіді.

Фармкомпанія "Дарниця" - лідер фармринку України у натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

Теги: #фармкомпанія #аптеки #конфлікт

