Зниженню попиту на продукцію фармкомпанії "Дарниця" могло сприяти незниження цін після скасування маркетингових платежів

Зниженню попиту на продукцію фармкомпанії "Дарниця" могло сприяти те, що компанія не знизила відпускні ціни після скасування маркетингових платежів аптекам, а також підвищення цін наприкінці 2024-початку 2025 року, вважає виконавча директорка мережі "Аптека 9-1-1" Юлія Клименюк.

"Припускаємо, що не останню роль у зниженні попиту на продукцію компанії "Дарниця" зіграв стрімкий стрибок цін на таку продукцію наприкінці 2024 - на початку 2025 року, а також той факт, що "Дарниця" не здійснила пропорційного зниження відпускних цін після скасування маркетингових виплат. Такий висновок можна зробити, аналізуючи динаміку цін, яка не виправдала очікувань ринку", - сказала вона агентству Інтерфакс-Україна, коментуючи інформацію в ЗМІ щодо призупинення виробництва фармкомпанією через конфлікт з аптечними мережами.

Клименюк зазначила, що "ситуація, з якою зіткнулася компанія "Дарниця", є відображенням фундаментальних зрушень на фармацевтичному ринку, а не результатом цілеспрямованого конфлікту чи уявної змови".

"По-перше, не слід ігнорувати поточну ринкову кон'юнктуру: загальне скорочення обсягу ринку через воєнні дії, фактичне зменшення кількості споживачів та аптек. По-друге, виконуючи доручення президента України аптечні мережі взяли на себе зобов'язання забезпечити українців доступнішими лікарськими засобами. Скасування маркетингових договорів з 1 березня 2025 року, а також запровадження Національного каталогу цін, поставило всіх виробників в умови, де ключовим фактором вибору для аптеки та пацієнта стала ціна. Одним із результатів такої ситуації стало природне зміщення попиту споживачів у бік більш доступних препаратів", - сказала вона.

Клименюк зауважила, що "саме таку тенденцію ми спостерігаємо щодо "Цитрамон-Дарниця", коли споживачі почали віддавати перевагу "Цитрамон", зокрема, виробництва "Лубнифарм", який на понад 10% дешевший".

Клименюк також вважає, що у умовах, коли "Дарниця" припинила зусилля, спрямовані на просування своєї продукції на ринку, включаючи рекламу, "падіння попиту на продукцію є логічним та очікуваним результатом".

"Ми переконані, що шлях до здорового ринку лежить не в публічних звинуваченнях, а у професійному діалозі задля головної мети — забезпечення українців якісними та доступними ліками", - підкреслила Клименюк.

Як повідомлялося, за повідомленням видання "Економічна правда", ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"" (Київ) призупинила виробництво через переповненість складів, яка виникла через конфлікт з аптечними мережами.

Агентство "Інтерфакс-Україна" звернулось до компанії з приводу коментаря щодо ситуації, що виникла, але поки не отримало відповіді.

Фармкомпанія "Дарниця" - лідер фармринку України у натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.