Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти кращих аптечних мереж на публічну дискусію

Член ради директорів фармкомпанії "Дарниця" Катерина Загорій викликає власників ТОП-5 аптечних мереж на публічну дискусію.

"Будь ласка, власники і менеджмент ТОП-5 аптечних мереж, вийдіть на відкриту дискусію. Виберіть будь-який майданчик для дискусії, я сплачу оренду", – сказала вона на конференції Forbes Health-2025 в Києві в п’ятницю.

"В 2022-му році люди витрачали в середньому 100 доларів на ліки, в 24-му вже витрачали 120-130 доларів на ліки, а кількість, яку вони купували, не збільшувалася. Раніше людина на 400 гривень приходила в аптеку і могла купити 3-3,5 упаковки дарницьких ліків, або, наприклад, один, якщо це був дорожчий препарат. Зараз вона приходить з тими самими грішми і не може їх купити. Ми почали втрачати доступність і почали втрачати фінансово нашого споживача", – пояснила вона звідки взялася пропозиція "Даниці" зменшити вартість ліків за рахунок скасування маркетингових платежів, після чого почався конфлікт з аптечними мережами.

Загорій підкреслила, що на той момент "кожна 6-та упаковка ліків в країні була наша".

Вона також повідомила, що "Дарниця" не виключає, що через падіння продажів втретє у цьому році вимушено зупинить виробництво.

"Ми двічі зупиняли виробництво. Швидше всього, зупинимо в третій раз", - сказала вона.

На думку Загорій, в "конфлікт фармвиробника з аптеками" має втрутитися держава та АМКУ.

"Ми законно подали в Антимонопольний комітет. Хай АМКУ розбереться – є монополія (аптек – ІФУ) чи нема. Я не вірю, що це випадково, що декілька компаній, працюючи вже десятки років, раптом в один момент взяли і за кілька тижнів одночасно прибрали з полиць ліки "Дарниці", - сказала вона.

Загорій зазначила, що "дивним чином в тих аптеках, які припадають не на долю ТОП-5 аптечних мереж, пропозиція "Дарниці" зростає".

"Ми компанія, яка працює з юристами, яка давно знає, що існує АМКУ, ми не перший рік туди звертаємось з різних питань, чого, наприклад, не роблять топ-5 аптечних мереж, у яких було одне або два звернення на те, що вони збільшували кількість своїх аптек за останні декілька років. Тобто вони не звертались за дозволом на концентрацію. Хай АМКУ розбирається", - сказала представниця "Дарниці".