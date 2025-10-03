Інтерфакс-Україна
13:26 03.10.2025

АМКУ розпочав розгляд справи проти 5-ти найбільших аптечних мереж

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж за ознаками порушення антиконкурентного законодавства.

Як повідомляє АМКУ, за наявною у комітеті інформацією, станом на липень 2025 року п’ятірка найбільших аптечних мереж, а саме: "Аптека "АНЦ", аптека "Доброго дня", аптека "9-1-1", аптека "Подорожник", аптека "Бажаємо здоров’я", контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки.

За даними Proxima Research, які наводить АМКУ, ТОВ "Аптека-Магнолія" (мережа "Аптека низьких цін") контролювала 1580 торгових точок, мережа аптек "Подорожник" – 2274, мережа "Аптека 9-1-1" – 1793, "Сіріус-95" (аптеки "Бажаємо здоровʼя") – 1305, ТОВ "Фармастор" (мережі "Аптека Доброго дня" та "1 Соціальна аптека") – 790, "Мед-сервіс-груп" (мережа "Мед-Сервіс") – 578, "Аснова" – 895, мережа "Здорова родина" – 593, Аптечна мережа "Фармація" – 432, мережа 3І – 460.

"З лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж", - повідомили в АМКУ.

У комітеті зазначили, що "попит на проаналізовані лікарські засоби трьох вітчизняних виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення".

"Зменшення споживання населенням вказаних лікарських засобів було пов’язано із вдаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках. Узгоджені дії аптечних груп "Аптека "АНЦ", аптека "Доброго дня", аптека "9-1-1", аптека "Подорожник", аптека "Бажаємо здоров’я", які полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох вітчизняних виробників, можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції", - зазначають в АМКУ.

