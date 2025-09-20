Аптеки наголошують на неприпустимості звинувачення їх у дестабілізації фармринку

Громадська спілка “Аптечна професійна асоціація України” (АПАУ) наголошує на неприпустимості звинувачення аптек у дестабілізації фармацевтичного ринку.

“Учасники АПАУ висловлюють консолідовану позицію щодо поширення в деяких ЗМІ хибних тверджень, які дискредитують діяльність аптечних мереж. Такі наративи створюють викривлене уявлення про функціонування аптечної галузі та підривають довіру споживачів до закладів охорони здоров’я та системи постачання лікарських засобів у цілому”, - заявляють в асоціації, коментуючи публікації в ЗМІ щодо конфлікту аптечних мереж з фармкомпанією “Дарниця”.

При цьому в АПАУ не спростовують і не підтверджують фактів прибирання з полиць продукції “Дарниці”.

В АПАУ зазначають, що “подібні публікації не сприяють об’єктивному висвітленню ситуації в галузі, не враховують складність регуляторного середовища та шкодять конструктивному діалогу між професійною спільнотою, споживачами та державними інституціями”.

АПАУ зазначає, що “аптеки діють виключно в межах чинного законодавства України”,

“Організаційні рішення, зокрема стосовно формування асортименту, умов закупівель та партнерської взаємодії з виробниками базуються з урахуванням економічної доцільності, доступності для пацієнтів та стабільності бізнес-моделі відповідно до правового поля діяльності”, - підкреслює АПАУ.

В асоціації наголошують, що “аптеки не несуть відповідальності за цінову політику виробників, не впливають на первинну вартість препарату та не мають інструменти для управління нею. Вибір товарів для закупівлі ґрунтується на офіційно задекларованих цінах, попиті серед споживачів та умовах поставки”.

“Учасники ГС “АПАУ” переконані: спроби перекласти відповідальність за окремі бізнес-рішення на інші ланки ланцюга постачання лікарських засобів є неприйнятними. Публічне звинувачення аптек є формою тиску, яка суперечить принципам відкритого ринку та здорового партнерства, професійної етики, ринкової взаємоповаги й відкритої конкуренції”, - підкреслюють представники аптечного бізнесу.

Як повідомлялося, видання “Економічна правда” написало, що ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” (Київ) призупинила виробництво через переповненість складів, яка виникла через конфлікт з аптечними мережами.

Компанія не прокоментувала цю ситуацію, за оцінками представників аптечних мереж зниженню попиту на продукцію фармкомпанії “Дарниця” могло сприяти те, що компанія не знизила відпускні ціни після скасування маркетингових платежів аптекам, а також підвищення цін наприкінці 2024-початку 2025 року. Серед препаратів, на які “Дарниця”, на думку частини учасників ринку, безпідставно підвищила ціни, називали “Цитрамон-Дарниця”, який на аптечних поличках замінили більш дешеві аналоги, зокрема “Цитрамон” виробництва фармкомпанії “ЛубниФарм”.

Фармкомпанія “Дарниця” - лідер фармринку України у натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.