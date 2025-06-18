Ситуація з футболістом ФК Armat Селезньовим і ФК Odesa Football Media Team не така однозначна - Мінспорту

Міністерство молоді та спорту України заявляє, що ситуація з футболістом Футбольного клубу Armat Євгеном Селезньовим і Футбольним клубом Odesa Football Media Team не така однозначна, як це подавалося в медіапросторі.

"Щодо ситуації навколо Євгена Селезньова, міністерство звертає увагу на наступні факти: Євген Селезньов публічно заявив, що свідомо перейшов на українську мову і послідовно її використовує у побуті, медіа та на полі. Це підтверджують і численні відео з матчів. Самого ж Євгена публічно підтримали військовослужбовці різних підрозділів, які захищають Україну на фронті", - йдеться в заяві міністерства.

Зазначається, що Футбольний клуб Odesa Football Media Team спростував дезінформацію у медіа та повідомив, що жодного вигнання підлітка (Рената Попружного - ІФ-У) з команди не було, а рішення залишити команду родина гравця ухвалила самостійно.

За інформацією Мінспорту, Клуб також заявив про неприйнятність використання мовного питання для штучного роздмухування конфліктів.

"Ми переконані: сила України — в єдності. Ми можемо бути різними за етнічним походженням, віросповіданням, але нас об’єднують спільні фундаментальні цінності — соборність, самобутність, воля та гідність. Саме вони роблять нас сильнішими, саме їх сьогодні відстоюють наші воїни", - йдеться у заяві.

Мінспорту закликає всіх учасників спортивного процесу — організаторів, тренерів, гравців, батьків та медіа — бути відповідальними, зберігати гідність у спілкуванні.

"Міністерство молоді та спорту України закликає громадськість не піддаватись на інформаційні провокації. Будь-який конфлікт у публічному просторі має вирішуватись у дусі взаємоповаги, а не через роздмухування суперечок", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає неприпустимими дії Odesa Football Media Team, які вигнали гравця Рената Попружного з команди за зауваження гравцю команди суперника FC Armat Євгену Селезньову через російську мову.