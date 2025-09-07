Україна та Канада обговорили ескалацію терору з боку Росії та посилення тиску на неї

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив ескалацію терору з боку Росії з канадським колегою Анітою Ананд, вони також обговорили способи посилення тиску на неї для наближення миру, повідомляє пресслужба українського МЗС.

"Провів розмову з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд, щоб поінформувати про ескалацію терору з боку Росії проти України та наші пріоритетні потреби", - сказано на сайті МЗС.

Як повідомляється, сторони погодилися щодо необхідності посилення трансатлантичного тиску, зокрема зниження граничної ціни на нафту, повного використання заморожених російських активів на користь оборони та відновлення України, обмежень щодо російської енергетики та інших санкцій.

Сибіга також подякував Канаді за її підтримку та лідерство у G7. Вони обговорили, як G7 може реагувати на жорстокі удари Росії та її відмову від мирних зусиль.

"Вкрай важливо підвищити ціну війни для агресора, щоб наблизитися до миру. Чекати більше не можна. Путін має відчути прямі наслідки своєї відмови від дипломатії та продовження вбивств", - резюмував глава МЗС.