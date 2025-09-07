Інтерфакс-Україна
Події
18:16 07.09.2025

Україна та Канада обговорили ескалацію терору з боку Росії та посилення тиску на неї

1 хв читати
Україна та Канада обговорили ескалацію терору з боку Росії та посилення тиску на неї

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив ескалацію терору з боку Росії з канадським колегою Анітою Ананд, вони також обговорили способи посилення тиску на неї для наближення миру, повідомляє пресслужба українського МЗС.

"Провів розмову з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд, щоб поінформувати про ескалацію терору з боку Росії проти України та наші пріоритетні потреби", - сказано на сайті МЗС.

Як повідомляється, сторони погодилися щодо необхідності посилення трансатлантичного тиску, зокрема зниження граничної ціни на нафту, повного використання заморожених російських активів на користь оборони та відновлення України, обмежень щодо російської енергетики та інших санкцій.

Сибіга також подякував Канаді за її підтримку та лідерство у G7. Вони обговорили, як G7 може реагувати на жорстокі удари Росії та її відмову від мирних зусиль.

"Вкрай важливо підвищити ціну війни для агресора, щоб наблизитися до миру. Чекати більше не можна. Путін має відчути прямі наслідки своєї відмови від дипломатії та продовження вбивств", - резюмував глава МЗС.

Теги: #ескалація #канада #рф #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 07.09.2025
Макрон: Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору

Макрон: Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору

13:27 07.09.2025
Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

11:34 07.09.2025
Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

08:40 07.09.2025
Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

19:41 28.08.2025
Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

13:24 28.08.2025
Свириденко обговорила з президенткою Швейцарської конфедерації мирні зусилля України, економічну і торгівельну співпрацю

Свириденко обговорила з президенткою Швейцарської конфедерації мирні зусилля України, економічну і торгівельну співпрацю

13:20 28.08.2025
Україна проінформувала президента Швейцарської Конфедерації щодо демонстративної російської атаки - Єрмак

Україна проінформувала президента Швейцарської Конфедерації щодо демонстративної російської атаки - Єрмак

16:52 26.08.2025
Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони

Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони

15:02 26.08.2025
Шмигаль обговорив з військовим командуванням Великої Британії підготовку до наступного засідання групи "Рамштайн"

Шмигаль обговорив з військовим командуванням Великої Британії підготовку до наступного засідання групи "Рамштайн"

14:20 25.08.2025
Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії роботу з партнерами над гарантіями безпеки

Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії роботу з партнерами над гарантіями безпеки

ВАЖЛИВЕ

Інформація про третього загиблого внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ не підтвердилась – КМВА

Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

Зеленський: розраховуємо на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО.

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

ОСТАННЄ

Через удар ворожого дрона в Запорізькій області постраждав чоловік

Міністр фінансів США: Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібна підтримка європейських партнерів

Стармер: Путін вважає, що може діяти безкарно

Ймовірною причиною катастрофи фунікулера в Лісабоні був обрив троса – ЗМІ

МЗС Нідерландів: Потрібно посилити тиск і ввести жорсткі санкції проти Росії

У Києві у вересні тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з ремонтом

Троє поранених перебувають у лікарнях після атаки на Запоріжжя

До чотирьох зросла кількість постраждалих через атаку ворожого БпЛА у Сумах, серед них – двоє дітей

Свириденко після удару по будинку Кабміну: Посильте санкційний тиск на Росію

У Києві по допомогу звернулися 100 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ, - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА