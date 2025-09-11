Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі, заявив президент Фінляндії Александр Стубб, наголосивши на можливості подальшої підтримки України.

"Росія в усіх напрямках своїх - зазнає поразки. За 1000 днів вони просунулись менше ніж на 1% території, заплативши за це величезну ціну…Ми вважаємо, що РФ прагне ескалації, і ми бачили приклади цього вчора", - сказав він на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським в Києві.

За словами Стубба, подальша стратегія має полягати з двох блоків: подальша військова, фінансова та політична підтримка України; збільшення тиску на РФ, зокрема санкції.

"Україна хоче миру, але РФ того не бажає. Ось що ми бачимо останні дні", - сказав фінський лідер, закликавши до збільшення тиску на РФ.