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11:17 28.02.2025

САП і НАБУ викрили співвласника української фармкомпанії за спробу підкупу голови Держлікслужби

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САП і НАБУ викрили співвласника української фармкомпанії за спробу підкупу голови Держлікслужби

САП і НАБУ викрили співвласника української фармацевтичної компанії за спробу підкупу голови Держлікслужби Романа Ісаєнка за $10 тис. за сприяння в отриманні дозвільних документів іноземним підприємством.

Як повідомляє Держлікслужба в пресрелізі, згідно з інформацією, оприлюдненою НАБУ, прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, якого викрили на спробі підкупу Ісаєнка.

Згідно з інформацією Держлікслужби, в влітку 2024 року напередодні проведення інспектування одного з іноземних виробників лікарських засобів щодо отримання сертифікату GMP на адресу голови Держлікслужби надійшла пропозиція “вирішити питання позитивного інспектування” неправомірним способом. Під час перевірки було виявлено численні порушення, значна частина яких була критичною. Держлікслужба ухвалила рішення відмовити у видачі Сертифіката відповідності GMP, тим самим не допустила на ринок неякісні лікарські засоби.

Під час передачі неправомірної вигоди НАБУ і САП спільно з СБУ викрили особу – співвласника української фармкомпанії, який реалізовував на території ліки від одного з заводів колишнього СРСР, та повідомили йому про підозру.

«Держлікслужба, незважаючи на періодичний інформаційний тиск та упереджені оцінки, завжди дотримується принципів об’єктивності та толерантності до суб’єктів господарювання. Ми розуміємо труднощі, з якими стикається бізнес у фармацевтичній сфері, та готові допомогти у вирішенні проблем, але виключно в рамках закону», - наголошує Держлікслужба.

Теги: #держлікслужба #підкуп

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