Прокуратура оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу віцепрем'єр-міністра

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу топпосадовця у сфері відновлення, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Прокурор САП готує апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС від 03.04.2024, якою до одного зі співучасників схеми надання неправомірної вигоди віцепрем'єр-міністру застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, прокурор не згоден із зазначеним рішенням суду й оскаржить його в апеляційному порядку. "У клопотанні прокурор наполягав на застосуванні до вказаного підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 51,5 млн грн застави", - зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 28 березня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру ще одному співучаснику схеми надання неправомірної вигоди віцепрем'єр-міністру Олександру Кубракову.

Встановлено, що між державним підприємством, що входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, та приватним товариством-забудовником укладено низку договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, що належить державі.

Усвідомлюючи, що є наявні підстави для розірвання зазначених договорів за ініціативою міністерства, фактичний власник підприємства-забудовника за співучастю з директором державного підприємства висловив пропозицію Кубракову надати йому за нерозірвання зазначених договорів і сприяння в їх реалізації неправомірну вигоду в розмірі 2% від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м).

Надалі фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на "довірену особу" віцепрем'єр-міністра майнових прав на 15 квартир в одному з житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.

Раніше, 21.11.2023 вже повідомлено про підозру директору державного підприємства та фактичному власнику приватного товариства-забудовника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

28 березня повідомлено про підозру пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування зі свого рахунка на рахунок "довіреної особи" Кубракова грошових коштів для створення видимості наявності у "довіреної особи" легальних коштів для нібито придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому, як підставу перерахування коштів підозрюваний використовував підроблений договір позики. Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України.

За даними ЗМІ, раніше у цій справі про підозру повідомили забудовнику Сергію Копистирі та директору державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон.