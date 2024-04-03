Події

19:32 03.04.2024

Прокуратура оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу віцепрем'єр-міністра

2 хв читати
Прокуратура оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу віцепрем'єр-міністра

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу топпосадовця у сфері відновлення, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Прокурор САП готує апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС від 03.04.2024, якою до одного зі співучасників схеми надання неправомірної вигоди віцепрем'єр-міністру застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, прокурор не згоден із зазначеним рішенням суду й оскаржить його в апеляційному порядку. "У клопотанні прокурор наполягав на застосуванні до вказаного підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 51,5 млн грн застави", - зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 28 березня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру ще одному співучаснику схеми надання неправомірної вигоди віцепрем'єр-міністру Олександру Кубракову.

Встановлено, що між державним підприємством, що входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, та приватним товариством-забудовником укладено низку договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, що належить державі.

Усвідомлюючи, що є наявні підстави для розірвання зазначених договорів за ініціативою міністерства, фактичний власник підприємства-забудовника за співучастю з директором державного підприємства висловив пропозицію Кубракову надати йому за нерозірвання зазначених договорів і сприяння в їх реалізації неправомірну вигоду в розмірі 2% від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м).

Надалі фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на "довірену особу" віцепрем'єр-міністра майнових прав на 15 квартир в одному з житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.

Раніше, 21.11.2023 вже повідомлено про підозру директору державного підприємства та фактичному власнику приватного товариства-забудовника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

28 березня повідомлено про підозру пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування зі свого рахунка на рахунок "довіреної особи" Кубракова грошових коштів для створення видимості наявності у "довіреної особи" легальних коштів для нібито придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому, як підставу перерахування коштів підозрюваний використовував підроблений договір позики. Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України.

За даними ЗМІ, раніше у цій справі про підозру повідомили забудовнику Сергію Копистирі та директору державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон.

 

 

 

 

 

Теги: #земля #угода #підкуп #віце_премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:00 03.04.2024
НКРЕКП і НКЦПФР підписали меморандум про співпрацю щодо запобігання зловживанням на оптовому енергоринку, ринках капіталу й організованих товарних ринках

НКРЕКП і НКЦПФР підписали меморандум про співпрацю щодо запобігання зловживанням на оптовому енергоринку, ринках капіталу й організованих товарних ринках

14:39 03.04.2024
Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

12:59 03.04.2024
Угоду RegioJet на використання ділянки залізничної інфраструктури "УЗ" для поїзда Прага-Чоп укладено на один рік

Угоду RegioJet на використання ділянки залізничної інфраструктури "УЗ" для поїзда Прага-Чоп укладено на один рік

19:36 02.04.2024
Обсяги продажу сільгоспземель в Україні в лютому зросли на 50% - KSE Агроцентр

Обсяги продажу сільгоспземель в Україні в лютому зросли на 50% - KSE Агроцентр

19:22 27.03.2024
Повідомлено про підозру двом депутатам облради за підкуп начальника Сумської МВА

Повідомлено про підозру двом депутатам облради за підкуп начальника Сумської МВА

09:46 27.03.2024
ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

21:01 26.03.2024
Жовква обговорив із радником з питань національної безпеки Швеції підготовку двосторонньої безпекової угоди

Жовква обговорив із радником з питань національної безпеки Швеції підготовку двосторонньої безпекової угоди

16:24 26.03.2024
Щорічна вигода від лібералізації ринку сільгоспземель протягом 3 років становитиме 1-2,7% ВВП - прогноз KSE

Щорічна вигода від лібералізації ринку сільгоспземель протягом 3 років становитиме 1-2,7% ВВП - прогноз KSE

16:59 19.03.2024
Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення безпекової угоди

Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення безпекової угоди

20:29 14.03.2024
Україна розпочала переговори з Латвією про укладення двосторонньої безпекової угоди

Україна розпочала переговори з Латвією про укладення двосторонньої безпекової угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Україна та Португалія підготують безпекову угоду

Столтенберг: Усі союзники домовилися про необхідність більшої ролі НАТО в координації підтримки України

Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

ОСТАННЄ

РФ з 2014 р. затримала 41 громадянина України за участь у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України, - Шмигаль

Україна та Португалія підготують безпекову угоду

Міноборони України ініціює створення військового омбудсмена - нового інституту із захисту прав військовослужбовців

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога

Завершено роботи з ремонту Другого Донецького водоводу

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак, на авдіївському - вісім атак

88% біженців з України планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на пів року - дослідження

НКРЕКП незабаром має намір визначитися щодо розслідування через істотне падіння ціни е/е в січні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА