Інтерфакс-Україна
Медицина
15:14 15.04.2025

Держлікслужба перевірить наявність в аптечних закладах фахівців з фармацевтичною освітою – МОЗ

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Держлікслужба перевірить наявність в аптечних закладах фахівців з фармацевтичною освітою – МОЗ

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) перевірить наявність в аптечних закладах фахівців з фармацевтичною освітою, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті.

Зазначається, що Держлікслужба за підсумками перевірок в першому кварталі 2025 року виявила, що в низці аптечних закладів відсутній укомплектований штат працівниками, які мають фармацевтичну освіту та кваліфікацію.

МОЗ підкреслює, що оскільки лікарські засоби мають відпускатися через аптечні заклади лише фахівцем з фармацевтичною освітою, такі порушення становлять ризик для безпеки пацієнтів.

Відомство також нагадало про підготовку до запуску реєстру фармацевтів та зазначило, що за допомогою системи ЕСОЗ виявлено відсутність в деяких аптечних закладах працівника із підтвердженою фармацевтичною освітою.

"Такі заклади підлягатимуть перевірці з боку Держлікслужби на предмет дотримання ліцензійних умов. Єдина електронна система охорони здоров’я дозволяє ідентифікувати працівників аптек за посадами, освітою, досвідом та іншими критеріями. Це дає змогу створити прозору модель забезпечення аптечної мережі фахівцями, а надалі інтегрувати ці дані до майбутнього реєстру людських ресурсів у системі охорони здоров’я, в якому будуть і дані про зареєстрованих фармацевтичних працівників", - уточнює МОЗ.

Теги: #моз #держлікслужба

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