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19:22 27.03.2024

Повідомлено про підозру двом депутатам облради за підкуп начальника Сумської МВА

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Повідомлено про підозру двом депутатам облради за підкуп начальника Сумської МВА

Правоохоронці повідомили про підозру двом депутатам Сумської обласної ради, яких напередодні викрили на пропозиції та наданні $100 тис. неправомірної вигоди, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"27 березня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру двом депутатам Сумської обласної ради, викритим напередодні на пропозиції та наданні $100 тис. неправомірної вигоди", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, підозрюваним інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Як повідомлялося, $100 тис. депутати пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за об'єднання двох медичних закладів, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді керівника цієї об'єднаної лікарні однієї з осіб, яка й надавала неправомірну вигоду. Крім того, особи обіцяли надавати посадовим особам військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

Депутатів затримано на "гарячому" одразу після надання ними першої частини обумовлених коштів - $50 тис.

 

 

 

Теги: #підкуп #підозра #сумська_область #мва

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