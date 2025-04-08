Інтерфакс-Україна

Медицина

16:03 08.04.2025

Держлікслужба за підсумками перевірок у I кв. заборонила обіг 8 найменувань лікарських засобів

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Держлікслужба за підсумками перевірок у I кв. заборонила обіг 8 найменувань лікарських засобів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) за підсумками перевірок, проведених у січні-березні 2025 року, заборонила обіг восьми найменувань лікарських засобів, припинила дії відповідної ліцензії у 24 суб’єктів.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, загалом у першому кварталі Держлікслужба здійснила понад 200 перевірок у різних секторах, у тому числі 129 перевірок стосувались контролю якості лікарських засобів, ще 105 — виробництва, оптової, роздрібної торгівлі та імпорту лікарських засобів.

МОЗ зазначає, що "виявлені порушення часто стосувались не лише технічних аспектів, а й глибших системних проблем", зокрема, недоукомплектованості аптек працівниками з фармацевтичною освітою та кваліфікацію, відсутності ефективних систем управління якістю на виробництвах, або порушення вимог до обліку наркотичних речовин у медзакладах.

Крім того, під час перевірок Держлікслужба виявила випадки реалізації рецептурних лікарських засобів без рецепта та реалізацію препаратів із закінченим терміном придатності чи без належної інструкції.

Крім того, територіальні органи Держлікслужби у першому кварталі провели 234 перевірки характеристик продукції, наклали 765 тис. грн штрафних санкцій, з яких 510 тис. грн вже сплачено до держбюджету.

За цей час до Держлікслужби надійшло 18 рішень про призупинення митного оформлення продукції.

Як повідомлялося, у лютому Кабінет міністрів скасував запроваджену в 2022 році заборону на планові на позапланові перевірки аптек та фармдистриб’юторів, яка мала діяти впродовж дії воєнного стану.

Теги: #ліки #держлікслужба

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