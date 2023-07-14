Україна має намір у 2023 р. повернути в експлуатацію 35% замінованих сільгоспугідь - Свириденко

Україна налаштована вже цього року повернути в експлуатацію до 35% земель сільгосппризначення з 470 тис. га, визначених для першочергового розмінування, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Очищення сільгоспземель надзвичайно важливе для відновлення та подальшого розвитку економіки України. А також для гарантування продовольчої безпеки у світі. Адже навіть сьогодні, незважаючи на війну, Україна продовжує постачати продовольство до країн, які перебувають на межі голоду", - сказала міністерка під час онлайн-зустрічі з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн.

За інформацією Свириденка, уряд працює над посиленням спроможностей операторів із розмінування. Зокрема, на платформі на підтримку України United24 відкрито рахунок, кошти з якого будуть спрямовані саме на гуманітарне розмінування.

Міністерка економіки під час онлайн-зустрічі з Сінді Маккейн подякувала їй за допомогу, яку надає програма ООН українцям, та за реалізацію програм, зокрема, з підтримки українського агросектору.

"Такі ініціативи, як проєкт із розмінування земель дрібних фермерів, який ви реалізуєте на Харківщині, допомагають Україні швидше очистити території, сільгоспвиробникам - знову вирощувати врожаї на своїх землях. Тому ми зацікавлені в розширенні проєкту на інші регіони і в тому, щоб таких ініціатив від міжнародних інституцій було більше", - сказала Юлія Свириденко.

Сінді Маккейн, зі свого боку, наголосила, що Всесвітня продовольча програма ООН повністю підтримує прагнення України якнайшвидше очистити території та продовжить надавати допомогу, зокрема й у сфері розмінування.