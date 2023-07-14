Економіка

16:20 14.07.2023

Україна має намір у 2023 р. повернути в експлуатацію 35% замінованих сільгоспугідь - Свириденко

2 хв читати
Україна має намір у 2023 р. повернути в експлуатацію 35% замінованих сільгоспугідь - Свириденко

Україна налаштована вже цього року повернути в експлуатацію до 35% земель сільгосппризначення з 470 тис. га, визначених для першочергового розмінування, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Очищення сільгоспземель надзвичайно важливе для відновлення та подальшого розвитку економіки України. А також для гарантування продовольчої безпеки у світі. Адже навіть сьогодні, незважаючи на війну, Україна продовжує постачати продовольство до країн, які перебувають на межі голоду", - сказала міністерка під час онлайн-зустрічі з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн.

За інформацією Свириденка, уряд працює над посиленням спроможностей операторів із розмінування. Зокрема, на платформі на підтримку України United24 відкрито рахунок, кошти з якого будуть спрямовані саме на гуманітарне розмінування.

Міністерка економіки під час онлайн-зустрічі з Сінді Маккейн подякувала їй за допомогу, яку надає програма ООН українцям, та за реалізацію програм, зокрема, з підтримки українського агросектору.

"Такі ініціативи, як проєкт із розмінування земель дрібних фермерів, який ви реалізуєте на Харківщині, допомагають Україні швидше очистити території, сільгоспвиробникам - знову вирощувати врожаї на своїх землях. Тому ми зацікавлені в розширенні проєкту на інші регіони і в тому, щоб таких ініціатив від міжнародних інституцій було більше", - сказала Юлія Свириденко.

Сінді Маккейн, зі свого боку, наголосила, що Всесвітня продовольча програма ООН повністю підтримує прагнення України якнайшвидше очистити території та продовжить надавати допомогу, зокрема й у сфері розмінування.

Теги: #розмінування #сільгоспземлі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 11.07.2023
Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

20:56 26.06.2023
Піротехніки обстежили майже третину сільгоспземель пріоритетного очищення

Піротехніки обстежили майже третину сільгоспземель пріоритетного очищення

21:06 23.06.2023
Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

12:19 23.06.2023
Україна незабаром може розпочати випуск техніки для розмінування спільно зі світовими виробниками - нардеп

Україна незабаром може розпочати випуск техніки для розмінування спільно зі світовими виробниками - нардеп

11:46 23.06.2023
Стратегія розмінування України передбачає очищення 80% забруднених земель за 10 років - Свириденко

Стратегія розмінування України передбачає очищення 80% забруднених земель за 10 років - Свириденко

17:33 22.06.2023
Швейцарія у 2023 р. виділить $20 млн на розмінування земель в Україні

Швейцарія у 2023 р. виділить $20 млн на розмінування земель в Україні

13:35 19.06.2023
В Україні розміновано 25% сільгоспземель, визначених для пріоритетного очищення, - Мінекономіки

В Україні розміновано 25% сільгоспземель, визначених для пріоритетного очищення, - Мінекономіки

17:59 13.06.2023
В Україні обстежено та розміновано 127 тис. га сільгоспземель - Свириденко

В Україні обстежено та розміновано 127 тис. га сільгоспземель - Свириденко

15:03 02.06.2023
Президенти України та Естонії домовилися про розмінування територій, обговорили створення оборонних виробництв

Президенти України та Естонії домовилися про розмінування територій, обговорили створення оборонних виробництв

12:47 26.05.2023
Україна на сьогодні є найзамінованішою країною у світі – координаторка системи ООН

Україна на сьогодні є найзамінованішою країною у світі – координаторка системи ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої

"Нафтогаз України" завершив I кв.-2023 із чистим прибутком 7,7 млрд грн - НАК

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

ОСТАННЄ

Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої

Україна має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на швидке відновлення - Мінфін

Українське вино у 2022 році експортувалося до 49 країн

"ДТЕК Енерго" розраховує отримати до 5 млрд грн кредиту за аналогом урядової програми "5-7-9%" - СЕО

У Славутичі створять Північно-український ядерний науковий хаб

Переведення енергоблока №4 ЗАЕС у стан "гарячого зупинення" створить нові ризики для ядерної безпеки - ДІЯРУ

Європа готується до аномальної 45-градусної спеки

Україні за 10 років доведеться залучити 4,5 млн нових працівників - Мінекономіки

"Укрзалізниця" зареєструвала "дочку" в Польщі для виходу на ринок ЄС

Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА