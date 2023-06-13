В Україні обстежено та розміновано 127 тис. га сільгоспземель - Свириденко

Понад 127 тис. га сільгоспземель від початку року розмінували й обстежили підрозділи ДСНС, Міністерства оборони, Державної служби спеціального транспорту та неурядові оператори, зокрема 6,4 тис. га - минулого тижня, повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Попри дуже складні виклики для наших рятівників і військових, пов’язані з терористичним актом на Каховській ГЕС, планова робота з розмінування триває. Минулого тижня обстежено 6 383 га сільгоспземель. Із них у Херсонській області обстежено 3 724 га, розміновано – 3 590 га. В Миколаївській області обстежено 2 106 га", - процитувала пресслужба главу Мінекономіки.

Вона наголосила, що фахівці з розмінування встигали оперативно знешкоджувати міни з розмитих мінних полів агресора, які прибило течією до берега після підриву греблі.

Мінекономіки нагадало, що чотирирічний план передбачає першочергове обстеження і, за необхідності, очищення та розмінування понад 470 тис. га земель сільгосппризначення. Мета 2023 року - повернути до використання до 165 тис. га, або близько 35% усього обсягу сільгоспугідь, що мають бути обстежені та розміновані.