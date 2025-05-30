Інтерфакс-Україна
Події
12:45 30.05.2025

Туреччина сподівається на "продовження динаміки", досягнутої у Стамбулі 16 травня

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Туреччина сподівається на "продовження динаміки", досягнутої у Стамбулі 16 травня

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосив на готовності турецької сторони прийняти новий раунд переговорів між Україною та РФ.

"Швидке завершення угоди про обмін, досягнутої в Стамбулі, довело, що переговори можуть принести конкретні результати. Ми хочемо, щоб динаміка, досягнута в Стамбулі, продовжилася", - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві у пʼятницю.

За словами Фідана, Туреччина вважає, що можна організувати наступний раунд "на основі принципового рішення, прийнятого сторонами в Стамбулі".

"Тому я хотів би ще раз підтвердити нашу готовність прийняти наступний раунд переговорів", - наголосив він.

Теги: #переговори #туреччина #динаміка

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